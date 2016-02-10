محافظ القليوبية يغلق كوبرى بقليوب ويتفقد محطة صرف يرافقه نواب بالبرلمان

قام اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية مساء أمس الثلاثاء، يرافقه اللواء طارق زايد رئيس مدينة قليوب ومصطفى عباس السكرتير العام المساعد للمحافظة وسولاف درويش وعاطف ناصر وجمال محفوظ وحسين عشماوى ومحمد سليم أعضاء مجلس النواب عن دائرة قليوب بتفقد معبر كوبرى النحاس بعرب العراقى بمدينة قليوب (معبر غير قانونى) وعلى الفور أصدر تعليماته بإغلاقه ووضع قواعد خرسانية ونيوجرسى لحين الانتهاء من تطويره وتوسعة الطريق، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين.

وتفقد اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، محطة صرف ميت حلفا الرئيسية، يرافقه المهندس مصطفى مجاهد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وطارق زايد رئيس مدينة قليوب ومصطفى عباس السكرتير العام المساعد للمحافظة وسولاف درويش وعاطف ناصر وجمال محفوظ وحسين عشماوى ومحمد سليم أعضاء مجلس النواب عن دائرة قليوب.

وتبلغ طاقة هذه المحطة 4 طلمبات تصرف 310 لتر/ث ويتم معالجة مياه الصرف بها عن طريق محطة معالجة مياه شركس وتخدم هذه المحطة كل من محطة ميت نما، الإصلاح، ميت حلفا الفرعية ويوجد بها أكثر من 5000 مشترك إذ تم التوصيل لأكثر من 1800 مشترك، أى 1000 لميت حلفا و800 بميت نما وجار استكمال باقى التوصيلات للمنازل.

وأصدر المحافظ تعليماته بسرعة الانتهاء من توصيل وصلات المنازل بمعرفة الجهاز التنفيذى فى أقرب وقت ممكن، وذلك لرفع العبء عن المواطنين، كما قام المحافظ بزيارة لمحطة رفع ناى للصرف الصحى وتبلغ طاقتها 2 طلمبة تصرف 137 لتر/ث والمحطة تخدم قرية ناى والعزب المجاورة.

كما أصدر المحافظ تعليماته للجهاز التنفيذى بسرعة الانتهاء من محطة معالجة طنان فى أقرب وقت ممكن، والتقى أهالى القرية ووعدهم بأنه سيتم عمل ميزانية للمناطق المحرومة من الصرف الصحى داخل الحيز العمرانى ومن بينها قرية رمادة وعرب العراقى.