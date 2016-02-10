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جامعة قناة السويس تشارك فى مهرجان مارثون للجرى وألعاب القوى بأسوان

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جامعة قناة السويس تشارك فى مهرجان مارثون للجرى وألعاب القوى بأسوان جامعة قناة السويس تشارك فى مهرجان مارثون للجرى وألعاب القوى بأسوان
قال إبراهيم عبد الرحمن مدير إعلام جامعة قناة السويس، أن الجامعة برئاسة الدكتور ممدوح غراب وإشرف الدكتور طارق رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب تشارك فى ماراتون للجرى الذى تنظمه جامعة أسوان، تحت رعاية وزارتى التعليم العالى، والشباب والرياضة، بمشاركة 21 جامعة مصرية .

وينطلق المارثون من أمام نادى التجديف الرياضى بكورنيش أسوان، وحتى إستاد أسوان، بمشاركة 27 طالبا وطالبة وذوى الاحتياجات الخاصة ومشرفين من كل جامعة من الجامعات المشاركة،
>وأشار عبد الرحمن إلى أن المارثون بهدف تنشيط السياحة الخارجية والداخلية بالمدينة خلال موسم الشتاء وبحضور الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، والمهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، واللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، والدكتور منصور كباش، رئيس جامعة أسوان، والدكتور صبحى حسنين، رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات

ويمثل وفد جامعة قناة السويس كل من :محمد السيد محمد بغدادى ومحمد خلف على محمد وحسام مشرف إبراهيم وعبد الرحمن بديع حسن وعمرو احمد محمد واحمد السيد محمد بغدادى ومحمد حسن محمد واحمد عبد الحميد محمود وإبراهيم محمد إبراهيم عبد السميع ومحمد عادل عبد المطلع ومحمد عبدالعظيم محمد ودنيا علاء عثمان وميادة رضا محمد وهدير عادل محمود وإيه محمد إبراهيم وبسنت حسن محمد وأيه محمود ومحمود يوسف ومحمد إمام وياسر محمد ومنه الله إبراهيم.

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