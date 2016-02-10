الخميس.. إقامة أمسية شعرية غنائية بقصر ثقافة شرم الشيخ

أكد محمد حجاج المخرج المسرحى مديرعام الثقافة بجنوب سيناء، أن قصر ثقافة شرم الشيخ بقيادة سعيد غيطان مديرالقصر، إقامة أمسية شعرية غنائية وفنون شعبية وورشة عمل للأطفال وفنون شعبية يوم الخميس 11 فبراير.

وستقام الأمسية تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور محمد أبو الفضل بدران رئيس هيئة قصور الثقافة، والباحث سعيد الهمشرى رئيس اقليم القناة وسيناء الثقافى .

وأشار حجاج إلى أن إقامة الأمسية بقصر ثقافة شرم احتفالا بإعتماد أول فرقة فنون شعبية لمحافظة جنوب سيناء لتمثل جنوب سيناء فى كل المحافل الدولية وتشارك فى كل المهرجانات المصرية والعالمية.

واوضح أن الاطفال سيقدمون لوحات وطابلوهات فنية رائعة وسيقومون بأعمال تشكيلية ابداعية لهم ستنال اعجاب الحضور.