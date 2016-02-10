أخبار عاجلة

عبد الحفيظ يتحدث عن تأشيرة دخول مروان ألمانيا وقوة مباراة الاتحاد -
يد الأهلي تستعد للسوبر الإفريقي على فترتين -
الشرقية يصطدم بدجلة.. والمقاصة يسعى لتضييق الخناق على الأهلي -
إيقاف صلاح سليمان وعمرو مرعي مباراتين -
سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تستبعد الحل في سوريا مع بقاء الأسد في السلطة -
هذا ما نشرته كنيسة مارجرجس على صفحتها قبل أحداث التفجير -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير كنيسة مارمرقص بالإسكندرية -
بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
الأخبار - الصحفى أ/سعد حسين يكشف أن النائب العام أمر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الحادث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الوضع المالى الصعب يؤخر جهود العراق لإعادة بناء الرمادى

Google+ Print
الوضع المالى الصعب يؤخر جهود العراق لإعادة بناء الرمادى الوضع المالى الصعب يؤخر جهود العراق لإعادة بناء الرمادى

>يؤخر الضغط على ميزانية العراق بفعل تراجع النفط إزالة متفجرات زرعها تنظيم داعش فى الرمادى واستعادة الخدمات الأساسية اللازمة لعودة المدنيين النازحين إلى المدينة.

وأعلن الجيش العراقى انتصاره فى ديسمبر على تنظيم الدولة داعش فى الرمادى بعد أن سيطرت قوات مكافحة الإرهاب على المبنى الحكومى الرئيسى. واستعادت تلك القوات أمس الثلاثاء منطقة استراتيجية تربط المدينة بقاعدة عسكرية رئيسية قريبة.

وكانت استعادة الرمادى أول انتصار كبير للقوات التى دربتها الولايات المتحدة منذ انهارت فى مواجهة هجوم شنه المتشددون عام 2014.

وأعطت استعادة الرمادى دفعة لمسعى رئيس الوزراء حيدر العبادى لإخراج متشددى الدولة داعش من الموصل كبرى مدن شمال العراق فى وقت لاحق هذا العام.

لكن مئات الآلاف من سكان الرمادى لن يتمكنوا من العودة إلى ديارهم لحين إزالة القنابل وإعادة تأهيل البنية التحتية التى دمرت فى القتال الذى استمر لستة أشهر، وتحتاج هذه العمليات إلى عشرات ملايين الدولارات التى لا يمكن لبغداد تحملها.

وقالت ليز جراند منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالعراق "نعرف أن فى وضع مالى صعب، من أجل تحقيق استقرار المناطق ومساعدة الأسر النازحة على العودة علينا بذل المزيد."
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن

الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

عمرو أديب: «الأسعار تخض.. الناس هتاكل منين وتعيش إزاي؟»

عمرو أديب: «الأسعار تخض.. الناس هتاكل منين وتعيش إزاي؟»