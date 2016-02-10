أخبار عاجلة

عبد الحفيظ يتحدث عن تأشيرة دخول مروان ألمانيا وقوة مباراة الاتحاد -
يد الأهلي تستعد للسوبر الإفريقي على فترتين -
الشرقية يصطدم بدجلة.. والمقاصة يسعى لتضييق الخناق على الأهلي -
إيقاف صلاح سليمان وعمرو مرعي مباراتين -
سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تستبعد الحل في سوريا مع بقاء الأسد في السلطة -
هذا ما نشرته كنيسة مارجرجس على صفحتها قبل أحداث التفجير -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير كنيسة مارمرقص بالإسكندرية -
بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
الأخبار - الصحفى أ/سعد حسين يكشف أن النائب العام أمر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الحادث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بالصور.. أمن مطروح يضبط عدد 870 طبنجة صوت تركية الصنع قابلة للتعديل

Google+ Print
بالصور.. أمن مطروح يضبط عدد 870 طبنجة صوت تركية الصنع قابلة للتعديل بالصور.. أمن مطروح يضبط عدد 870 طبنجة صوت تركية الصنع قابلة للتعديل
تمكن ضباط الأمن بغرب مدينة مرسى مطروح والقوة المرافقة، مساء الثلاثاء، من ضبط سيارة بداخلها 870 طبنجة صوت تركية الصنع، قابلة للتعديل لتصبح نارية.

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطاراً بضبط السيارة رقم 5187ج - هـ - ي قيادة " فوزى ح . ا "- مواليد 1987، حاصل علي دبلوم زراعة، مقيم مطروح - وبتفتيش السيارة ضبط بداخلها 870 طبنجة صوت تركية الصنع، قابلة للتعديل ومماثلة لوزن الطبنجة سميس وبالفحص تبين أن 790 طبنجة سوداء اللون و 30 فضية و 50 ذهبية، مدون عليها باللغة الإنجليزية blowf 92

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وجارِ مناقشة للوقوف على مدى نشاطه الإجرامى وكيفية تحصله على المضبوطات.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
>طبنجة صوت تركية الصنع (1)

طبنجة صوت تركية الصنع (2)

طبنجة صوت تركية الصنع (3)

طبنجة صوت تركية الصنع (4)

طبنجة صوت تركية الصنع (5)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365