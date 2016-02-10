بالصور.. أمن مطروح يضبط عدد 870 طبنجة صوت تركية الصنع قابلة للتعديل

تمكن ضباط الأمن بغرب مدينة مرسى مطروح والقوة المرافقة، مساء الثلاثاء، من ضبط سيارة بداخلها 870 طبنجة صوت تركية الصنع، قابلة للتعديل لتصبح نارية.

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطاراً بضبط السيارة رقم 5187ج - هـ - ي قيادة " فوزى ح . ا "- مواليد 1987، حاصل علي دبلوم زراعة، مقيم مطروح - وبتفتيش السيارة ضبط بداخلها 870 طبنجة صوت تركية الصنع، قابلة للتعديل ومماثلة لوزن الطبنجة سميس وبالفحص تبين أن 790 طبنجة سوداء اللون و 30 فضية و 50 ذهبية، مدون عليها باللغة الإنجليزية blowf 92

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وجارِ مناقشة للوقوف على مدى نشاطه الإجرامى وكيفية تحصله على المضبوطات.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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