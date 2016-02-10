ضحايا أمين نقابة الفلاحين المستقلة بالبحيرة: مباحث الأموال العامة أنقذتنا

بعد أن تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن البحيرة برئاسة العقيد أحمد البنا، وإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث من ضبط أمين نقابة الفلاحين المستقلة وزوجته بالبحيرة، لاتهامه بالنصب على الفلاحين وإيهامهم بأن الدولة قامت بتسليم نقابة الفلاحين بالبحيرة 4690 فدانا لتوزيعها على الشباب والفلاحين وقاما بتحصيل مبالغ مالية من ضحاياهم بحجة تسليم منزل وقطعة أرض مساحتها 5 أفدنة بمنطقتى وادى النطرون والعلمين.

اليوم السابع إنفرد بإجراء حوارات مفتوحة مع ضحايا المتهمين، فى البداية يقول محمد عثمان إدريس من مركز حوش عيسى أنا ما عنديش أرض وعرفت أن هناك نقابة بدمنهور تقوم بتسليم أرض للفلاحين حضرت على الفور إلى مقر النقابة وطلبوا منى مبلغ 75 جنية لزوم الكارنية ، عشان نستلم الأرض علما بأن الأرض قالوا لنا أنها فى وادى النطرون أو العلمين وبعد كده طلبوا 5 ألاف جنية من أجل بئر المياه بالإضافة إلى 27 ألف جنية من أجل إقامة منزل بالأرض ، وإستطرد إدريس حديثة قائلا أخبرونا بعد 3 شهور سيتم إستلام السكن وبطاقة حيازة الأرض وللأسف روحت وجبت أخويا سعيد عشان يقدم معايا ولولا دخول رجال مباحث الأموال العامة فى الوقت المناسب لكان زمانى أنا وأخويا سعيد من ضحايا هذه النقابة .

>ولم يختلف حديث سعيد إدريس عن شقيقة مضيفا أنه كنت أمل أن أحصل على أرض لأولادى لكن للأسف حزنت لحظة دخول رجال المباحث تأكدت أن حلمنا ضاع .

وقال سعد الباسوسى من المحمودية علمنا أنه توجد أرض توزع بالنقابة بدمنهور فسارعنا من أجل حجز الأرض وحينما دخلت مقر النقابة رأيت أحد العاملين وبعد دقائق دخلت فوجدت سيدة تجلس على المكتب فسألت عن الإجراءات المطلوبة للحصول على أرض فقالت لى المطلوب 75 جنية إشتراك كارنية النقابة دفعتها فى الحال ولم أستلم إيصال أو الكارنية ، وإستطرد الباسوسر حديثة قائلا أن السيدة أخبرته أن كل فلاح سيستلم 5 أفدنة بقيمة 100 ألف جنيها تسدد على 10 سنوات يدفع بعد رحلة معاينة الأرض مبلغ 5 ألاف جنيه لزوم بئر المياه الجوفية بالإضافة إلى مبلغ 27 ألف جنية قيمة بناء منزل على الأرض ، وقد طلبنا منها إعفائنا من قيمة الأرض على أن نقوم نحن بالبناء بعد نجاح الأرض والزراعة إلا أنها أصرت على المبلغ كشرط لتسليم الأرض .

ولم يختلف حديث إبراهيم عبد الفتاح النجيلى من مركز المحمودية عن حديث باقى الضحايا ولكنه أوضح أن حاجة الفلاح للأرض وضيق المساحة الزراعية التى تعانى منها الأسر المصرية جعلنا نلهث وراء هذا الأمل مبتهجين ببرنامج الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إستصلاح مليون ونصف فدان وكنا فى أشد البهجة والسرور ولم نكن نعلم أن هناك متربصين من معدومى الضمير لإستغلال هذا البرنامج القومى والنصب على الفلاحين الغلابة الذين يحلمون بقطعة أرض تنتزعهم من الفقر وتنقلهم للعيش فى حياة كريمة وتحطمت أحلامنا فى الحال فور دخول رجال مباحث الأموال العامة علينا فى مقر النقابة لينقذونا من هذا المشروع الوهمى .

ترجع أحداث الواقعة حينما وردت معلومات لضباط مباحث الأموال العامة برئاسة العقيد أحمد البنا تفيد بقيام كل من " س . ع . ف " 48 سنة عضو بنقابة العاملين بالصحافة والإعلام وزوجته " و . أ . س " 40 سنة " عضو بنقابة العاملين بالصحافة والإعلام بإدارة مكتب تحت مسمى النقابة العامة المستقلة للفلاحين والعمال بمدينة دمنهور أمام الموقف العمومى وإيهام الفلاحين بأن الدولة قامت بتسليم نقابة الفلاحين بالبحيرة 4690 فدانا لتوزيعها على الشباب والفلاحين ويقومان بتحصيل مبالغ مالية من ضحاياهم بحجة تسليم منزل وقطعة أرض مساحتها 5 أفدنة بمنطقتى وادى النطرون والعلمين نظير مبلغ 27 ألف جنية للمنزل و5 آلاف مقدم للأرض ومبلغ 75 جنيها لاستخراج كارنيه النقابة العامة للفلاحين .

بعرض المعلومات على اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة أمر بسرعة ضبط المتهمين، وتم مداهمة المقر المشار إليه وضبطهما حال مقابلتهما عدد من الفلاحين كانوا متواجدين بداخله أثناء دفعهم ثمن الكارنية الخاص بالنقابة وضبط بحوزة المتهمين مبلغ مالى 1650 جنيها و 105 كارنيهات لأشخاص مختلفين وصور ضوئية لكمية كبيرة من الرقم القومى و3 خطابات منسوب صدورها للنقابة .

>ومن جانبه، قال صابر منصور عبد السلام الصاوى " حاصل على بكالوريوس أنه دفع للمتهمين 21 ألف جنيه و مقدم الـ 5 أفدنة .

وباستدعاء بهاء عبد المجيد العطار نقيب الفلاحين بالبحيرة قال إن هذا المشروع وهمى ولا يمت للنقابة بأى صلة واتهم المذكورين بالنصب والاحتيال على المواطن، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1228 إدارى قسم دمنهور وجارى العرض على النيابة العامة .

وكشفت التحريات أن المتهمين إستغلوا حاجة الفلاحين إلى الأرض وإستغلال التوقيت الأمثل الذى يتماشى بالتزامن مع بدء العمل فى مشروع المليون ونصف فدان الخاص برئيس الجمهورية .