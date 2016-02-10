بالصور.. مشاركة مصرية فى معرض الصناعات العربية بسلطنة عمان

انطلق مساء أمس الثلاثاء، بمركز عمان الدولى للمعارض أعمال معرض الصناعات العربية وملتقى الصناعة والاستثمار الذى تنظمه شركة الساحل الشرقى لتنظيم المعارض ويستمر 3 أيام، وذلك تزامنا مع يوم الصناعة العمانية، بمشاركة مصرية كبيرة.

رعى حفل افتتاح المعرض محمد بن ثوينى بن شهاب آل سعيد الذى قام والحضور بجولة فى أرجاء المعرض الذى شاركت فيه عدد من الشركات الصناعية من السلطنة ودول الخليج العربية والدول العربية الشقيقة، وقام بتكريم الوفد المصرى وعدد من الوفود المشاركة.

وقالت خديجة بنت مبارك البطاشية رئيسة مجلس إدارة شركة الساحل الشرقى فى تصريح لها، إنه من منطلق توجيهات السلطان قابوس بن سعيد .. سلطان عمان .. باتباع استراتيجية مصادر الدخل القومى وتعزيز ودعم القطاع الخاص فى التنمية وتشجيعه للصناعة والاستثمار فإن المسئولين بالشركة سعوا لأن يكونوا من رواد القطاع الخاص الذى يتطلع للقيام بواجباته الوطنية من خلال هذا القطاع والاحتفال بيوم الصناعة العمانية وإبراز هذه المناسبة خارجيا على صعيد الوطن العربى.

وأوضح حمود بن أحمد العامرى، أن المعرض يهدف إلى توفير وتلبية حاجات الصناعيين العمانيين والمستهلكين ودعم الحركة الاقتصادية العمانية فى المجالات الصناعية وإيجاد فرص كبيرة لجميع الشركات والمؤسسات العاملة فى هذا المجال لعرض وتقديم أفضل العروض وأحدث المنتجات من أجل تطوير وازدهار القطاع الصناعى الوطنى.

وقال، إن المعرض يعد فرصة للتواصل المباشر فيما بين الشركات العمانية التى تعرض المنتجات المتميزة والمختلفة من المنتجات العمانية والشركات الصناعية العربية الأخرى.

من جانبه قال سليمان بن عثمان أولاد ثانى رئيس اللجنة الإعلامية للمعرض، إن معرض الصناعات العربية هذا العام سيشهد ترويجا كبيراً للسلطنة والصناعة العمانية من خلال المشاركة الكبيرة بدعوة أكثر من عشرين مؤسسة إعلامية وأكثر من خمسين وفدا من الدول العربية والخليجية.

وأضاف، أن الملتقى يتضمن العديد من أوراق العمل وحلقات نقاشية مختلفة لكبار المستثمرين والصناعيين العرب ورواد الأعمال، كما يتخلل المعرض عروض للأزياء العمانية التقليدية لإبراز الزى العمانى من قبل مصممات أزياء عمانيات ورائدات فى هذا المجال.



>