هيثم الحريرى: لائحة البرلمان تُفَصل لضمان السيطرة..وصدام مرتقب مع المستقلين

قال النائب هيثم الحريرى، إن هناك اتجاه لتفصيل اللائحة حتى يكون هناك صعوبة أمام أى بديل عن الائتلاف الذى أُعلن عنه منذ تشكيل البرلمان، وذلك فيما يخص الأعداد المطلوبة لتكوين الائتلاف والتوزيع الجغرافى المطلوب.

وشدد الحريرى لـ "اليوم السابع"، على أن بعض المواد داخل اللائحة هدفها ضمان السيطرة على المجلس، وهو ما سينتج عنه صدام جديد مع المستقلين، مشدداً على أن الرهان الحقيقى على الذين أثبتوا أكثر من موقف أنهم خارج نطاق السيطرة فى انتخابات الوكلاء وقانون الخدمة المدنية.

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