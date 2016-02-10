اليوم.. استكمال فض الأحراز فى محاكمة المتهمين بقضية "رشوة الزراعة"

تستأنف اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة، جلسة محاكمة صلاح هلال وزير الزراعة السابق، و3 متهمين آخرين، بعدما انتهت من فض الأحراز الموجودة في القضية رقم 673 حصر أمن الدولة العليا الخاصة لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا بـ"رشوة وزارة الزراعة".

وتُعقد محاكمة وزير الزراعة أمام الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، ومن المقرر أن تشهد الجلسة استكمال فض الأحراز والاستماع لأقوال الشهود .

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