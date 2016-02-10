د.أميرة عبد السميع تكتب: كيف نختار ألعاب الأطفال صغار العمر؟

طفلك ينمو ويتطور منذ شهوره الأولى، لذا فعلينا أن نستقبله، ونحن على وعى بأن له مهارات لابد وأن تتطور ويجب علينا أن نعرف كيف نختار له الألعاب المناسبة، والتى تساهم مستقبلاً فى تنمية مهاراته وذكائه وتنمى حواسه وتساعد هذه الحواس على العمل بكفاءة وبالتالى يكون لها انعاكس مستقبلى على تطوره فى دراسته.

فالمرحلة العمرية الأولى فى حياة الطفل وحسن اختيارات الأم لأبنائها فى تلك المرحلة هى التى تصنع الطفل العبقرى والذكى، لذا فمنذ ولادة طفلك عليكى بتنبيه أهم حواسه وهى حاسة الإبصار وحاسة السمع، ولكى أن تختارى فى عمر الأشهر الأولى ألعابًا حركية يتتبعها بعينه وذلك فى الأشهر الأولى من 3 إلى 6 أشهر أو العام الأول من ولادته، وكذلك الألعاب الصوتية التى تصدر الأصوات حتى تنبهى لديه حاسة السمع.

لا يقف الأمر عند الحاسة فقط فأنت تساعدينه على تنمية كل من الانتباه السمعى والإدراك البصرى، وكلما زاد عمر طفلك تطورت معه اللعبة المستخدمة وينتبه لمصدر الصوت ويتتبعه بعد ذلك انتبه بصريًا لشكل اللعبة تطورت مهاراته الحركية.

بعد ذلك أصبح يلمسها ويحاول الإمساك بها، وفى عمر الثلاث سنوات الأولى من العمر يشيع لدى الأطفال تدمير وتخريب الألعاب وتكسيرها يجب عليك اختيار ألعاب هادفة، قابلة للفك والتركيب وذلك حتى يسهل عليه إعادة بنائها وتركيبها وتنمى لديه مهارات التفكير والابتكار اختارى اللعبة الهادفة التى تمكن طفلك من توظيف حواس عديدة لديه تنمى لديه مهارات اللمس ومهارات الإدراك مهارات الانتباه.

>لا تختارى له ألعابًا صعبة الفك والتركيب اختارى ألعاب تتناسب وقدراته حتى لا يمل من اللعبة ويلجأ لتكسيرها وتدميرها من الممكن أن تصنعى له بعض الألعاب بالمنزل من الكارتون والأقمشة غير المستخدمة ودائمًا احرصى على مساعدته وهو يلعب وتبادلى معه الأدوار فاللعب هو حياة لدى كل طفل مملكة يعيش فيها باستقلالية لذلك لابد لنا أن نحسن اختياراتنا فى الألعاب أيضًا ابعدى عن الألعاب التى تنمى لديه العنف والشخصيات الكارتونية العنيفة لأن تلك الألعاب تربى لديه الميول للعنف وتزيد من حركته ويعيش معها فى خيالة وتسيطر على تفكيره وتكون مثلاً أعلى بالنسبة له.

عليك دائمًا إبعاد طفلك عن تلك النوعية من الألعاب شجعى طفلك على الترتيب وبعد الانتهاء من اللعب أن يعيد الألعاب إلى مكانها حتى يتمكن من اللعب بها مرة أخرى، اختارى الألعاب التى تتناسب مع البيئة التى يعيش فيها الطفل حتى تعززى لديه بيئة التعلم، ابتعدى عن الألعاب الخطرة، والتى من الممكن أن تتسبب فى إيذاء الطفل أو إيذاء الآخرين.

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