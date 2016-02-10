عادل عقل:"الزمالك فقد الاستقرار ..وإدارته تتحمل هزيمة الأهلى"

حمل عادل عقل مدير لجنة الحكام السابق، مجلس إدارة نادى الزمالك، الهزمية التى منى بها الفريق الأبيض أمام نظيره التقليدى نادى الأهلى فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء باستاد برج العرب.

وقال "عقل" فى حواره ببرنامج "حصريا مع ممتاز"، إن مجلس الإدارة مسئول عن الهزيمة بعد أن خلق سلسلة من التوترات بما أثرت على قرارات ميدو المصيرية فى التشكيل وقراءة الملعب.

وأكد الناقد الرياضى، على ضرورة الاستقرار لأنه يولد الانتصار ويصل بأى فريق رياضى إلى النجاح وهذا ما غاب عن الزمالك الفترة الماضية.