أخبار عاجلة

عبد الحفيظ يتحدث عن تأشيرة دخول مروان ألمانيا وقوة مباراة الاتحاد -
يد الأهلي تستعد للسوبر الإفريقي على فترتين -
الشرقية يصطدم بدجلة.. والمقاصة يسعى لتضييق الخناق على الأهلي -
إيقاف صلاح سليمان وعمرو مرعي مباراتين -
سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تستبعد الحل في سوريا مع بقاء الأسد في السلطة -
هذا ما نشرته كنيسة مارجرجس على صفحتها قبل أحداث التفجير -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير كنيسة مارمرقص بالإسكندرية -
بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
الأخبار - الصحفى أ/سعد حسين يكشف أن النائب العام أمر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الحادث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

عادل عقل:"الزمالك فقد الاستقرار ..وإدارته تتحمل هزيمة الأهلى"

Google+ Print
عادل عقل:"الزمالك فقد الاستقرار ..وإدارته تتحمل هزيمة الأهلى" عادل عقل:"الزمالك فقد الاستقرار ..وإدارته تتحمل هزيمة الأهلى"
حمل عادل عقل مدير لجنة الحكام السابق، مجلس إدارة نادى الزمالك، الهزمية التى منى بها الفريق الأبيض أمام نظيره التقليدى نادى الأهلى فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء باستاد برج العرب.

وقال "عقل" فى حواره ببرنامج "حصريا مع ممتاز"، إن مجلس الإدارة مسئول عن الهزيمة بعد أن خلق سلسلة من التوترات بما أثرت على قرارات ميدو المصيرية فى التشكيل وقراءة الملعب.

وأكد الناقد الرياضى، على ضرورة الاستقرار لأنه يولد الانتصار ويصل بأى فريق رياضى إلى النجاح وهذا ما غاب عن الزمالك الفترة الماضية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365