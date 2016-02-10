بعد استبعادها من "قائمة الأولويات"..مطلقة:"مش قادرة على الايجار وعايزة شقة"

تقدمت المواطنة عزة أحمد عبد الحكيم، مطلقة، بمذكرة لوزير الإسكان تتظلم فيها من عدم حصولها على وحدة سكنية من مشروع الإسكان الإجتماعى بمدينة 6 أكتوبر رغم إنطباق الشروط عليها.

وأضافت عزة أحمد، فى المذكرة، أن لديها طفلين وعمرها 47 عام، وتقيم فى شقة إيجار، وتعتمد على معاش والدها من أجل الانفاق على أبنائها، مشيرة إلى أنها تقدمت لمشروع الإسكان الإجتماعى بمدينة 6 أكتوبر بدهشور فى شهر أغسطس 2015 ومعها كافة الأوراق المطلوبة، ونتيجة الفرز أكدت استيفاء أوراقها وأنها مستوفية للشروط.

وأوضحت أنها عندما سمعت تصريحات وزير الإسكان والمسئولين عن المشروع، وأن الاولية ستكون للأرامل والمطلقات، سجدت لله شكرا، وشعرت أن الدولة تقف بجانب الأرامل والمطلقات والأسر الفقيرة، لكنه عندما تم إعلان النتيجة فوجئت أن رقمها فى الأولويات 30685، مشيرة إلى أنها أصيبت بالصدمة.

وأوضحت أنها توجهت فور إعلان النتيجة لوزارة الإسكان وحاولت مقابلة الوزير لكنها فشلت وتقدمت بمذكرة لمكتبة على أمل أن يتصل بها أحد المسئولين ويوضح لها أسباب استبعادها من الفائزين، كما توجهت أيضا لمقر صندوق التمويل العقارى، وأكد لها المسئولون أن كشوف ترتيب الأولويات جاءت لهم من الوزارة ولا دخل لهم فيها.

وأكدت السيدة المطلقة، أنها غير قادرة على دفع الايجار، وأن أملها الوحيد هو الحصول على شقة من الدولة تأويها هى وأبنائها، مشيرة إلى أنها باعت كل مصوغاتها الذهبية من أجل الوقوف بجانب الدولة وتلبية نداء الرئيس عبد الفتاح السيسى وقامت بشراء شهادات استثمار فى مشروع قناة السويس.

ووجهت نداء للرئيس السيسى قائلة" أنا عايزة شقة .. من القوات المسلحة أو وزارة الإسكان.. ده طلبى الوحيد منك يا ريس، أنا ما عنديش ثقة فى أى حد إلا انت يا سيادة الرئيس".



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