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"الحركة الوطنية "يطالب بالكشف عن أسباب استقالة "سرى صيام" من البرلمان

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"الحركة الوطنية "يطالب بالكشف عن أسباب استقالة "سرى صيام" من البرلمان "الحركة الوطنية "يطالب بالكشف عن أسباب استقالة "سرى صيام" من البرلمان
قال اللواء رءوف السيد، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، إن استقالة المستشار سرى صيام من البرلمان كانت مفاجئة، لافتا إلى أن ما تردد بشأن أنه كان مجهزا لرئاسة البرلمان والظروف داخل المجلس حالت دون ذلك هو الأقرب للصحة.

وطالب النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، بضرورة الكشف عن أسباب استقالة سري صيام وإعلانها للرأي العام ومعاجلة القصور الذى تسبب فى تلك الاستقالة.

- بعد استقالة سرى صيام.. نواب يضعون روشتة لتجنب الاستقالات.. محمد العرابى: ملء وقت النواب بتعجيل تشكيل اللجان.. وهيثم الحريرى: تعديل سياسات المجلس وتطبيق اللائحة والمساواة بين الأعضاء

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