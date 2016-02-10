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11 فبراير.. مرسى علم تستضيف المؤتمر الدولى التاسع للسياحة والضيافة

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11 فبراير.. مرسى علم تستضيف المؤتمر الدولى التاسع للسياحة والضيافة 11 فبراير.. مرسى علم تستضيف المؤتمر الدولى التاسع للسياحة والضيافة
ترعى وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر المؤتمر الدولى التاسع للسياحة والضيافة المزمع عقده بمدينة مرسى علم فى الفترة من 11 إلى 13 من فبراير المقبل، والذى تنظمه كلية السياحة والفنادق بالفيوم بالتعاون مع جامعة سالينتو الإيطالية.

وتتضمن محاور المؤتمر، التحول الديمقراطى والتدفقات السياحية، وإدارة الطاقة الخضراء، وإدارة التراث والتنمية السياحية، وتنافسية المقاصد السياحية، والتخطيط الاستراتيجى للتنمية السياحية بمرسى علم، والسياحة والسلام العالمي.

ويهدف المؤتمر إلى الجمع بين الخبراء المتخصصين من أكاديميين ورجال الصناعة والمهنيين والباحثين وأعضاء المجتمع المدنى لعرض ومناقشة مقترحات الدراسات والبحوث وأوراق العمل المرتبطة بمحاور المؤتمر.

يأتى ذلك فى إطار جهود وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة برعاية مثل تلك المؤتمرات التى تسهم فى تحسين الصورة الذهنية لمصر بالخارج، وتمد جسور التواصل بين الأكاديميين والمهنيين، وتفتح آفاق جديدة لتبادل الرؤى حول النهوض بالقطاع.
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