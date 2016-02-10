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رئيس شركة مياه القناة يناقش مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالسويس

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رئيس شركة مياه القناة يناقش مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالسويس رئيس شركة مياه القناة يناقش مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالسويس
قال عادل عبد المنعم، مدير العلاقات العامة والإعلام بشركة محافظات القناة لمياه الشرب، فى تصريحات صحفية، إن اللواء أحمد حلمى الهايتمى محافظ السويس، والمهندس على حسين رئيس محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى، استعرضا الأعمال المكثفة التى تتم فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى، والتى تم إنجازها فى عدد من المناطق من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطنين، كما أشاد المحافظ بجودة المياه المنتجة بالمناطق السكنية الجديدة والتى تأكد منها من خلال زياراته الميدانية.

وأشار عبد المنعم إلى أن المحافظ قرر أن تتم كل أعمال الصرف الصحى فى كل أنحاء المحافظة من خلال الإشراف المباشر للشركة، باعتبارها تخصص أصيل لها، حيث إنها تقوم بكل أعمال التشغيل والصيانة للمحطات والشبكات فى هذا المجال، وأشار حسين إلى الجهود المبذولة من قبل الدولة لدعم الخدمات المقدمة لمياه الشرب والصرف الصحى، وضرورة تقدير المواطنين لهذا الدعم وينعكس على ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على المجارى المائية.

وأضاف عبد المنعم أن المحافظ ورئيس شركة المياه قاما بعد اللقاء بزيارة تفقدية لمحطة المعالجة بعتاقة، وأعطى توجيهات بضرورة الاهتمام وتنفيذ أعمال تأهيل المحطة للحصول على شهادة tsm على غرار ما تم بمحطة المعالجة بسرابيوم بقطاع.

وحضر اللقاء شكرى سرحان سكرتير عام المحافظة، ونشأت البارودى السكرتير المساعد ومدير المتابعة ورئيس قطاع السويس، والمستشار الهندسى، ورؤساء قطاعات الموارد البشرية والمالى ومديرو عموم الأمن والعلاقات العامة بالشركة والإدارة التجارية بقطاع السويس، ومدير محطة عتاقة.

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