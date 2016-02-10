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محافظ القليوبية يتفقد مستشفى مركز طب الأسرة وشارع البحر ويأمر بإزالة الإشغالات

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محافظ القليوبية يتفقد مستشفى مركز طب الأسرة وشارع البحر ويأمر بإزالة الإشغالات محافظ القليوبية يتفقد مستشفى مركز طب الأسرة وشارع البحر ويأمر بإزالة الإشغالات
قام الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية مساء الثلاثاء بتفقد مستشفى ميت حلفا (مركز طب الأسرة)، يرافقه اللواء طارق زايد رئيس مدينة قليوب ومصطفى عباس السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدد من نواب البرلمان، وهى مستشفى مكونة من طابقين، وقد قام المحافظ بتفقدها من الداخل.

وأكد "فرحات" أنه سيقوم بتطوير هذه المستشفى لخدمة أهالى قرية ميت حلفا والقرى التابعة لها، وذلك فى إطار اهتمام المحافظ بصحة المواطنين، حيث إنه منذ توليه منصب محافظ القليوبية ويولى أهمية كبيرة بصحة المواطن، ويرى أن أساس التنمية المستدامة فى يكون عبر الاهتمام بصحة المواطن ولذلك فدائما ما يؤكد المحافظ على أن الصحة على رأس أولوياته.

كما قام بتفقد وحدة صحة الأسرة بناى حيث طلب الأهالى من المحافظ بتطوير الوحدة الصحية بناى ورمادة لقصور الخدمة الموجودة بهما ووعدهم المحافظ بسرعة الاستجابة لشكواهم، وأنه سيقوم بتطوير الوحدات الصحية.

تفقد وحدة طب الأسرة بكفر رمادة ولم يجد أى طبيب أو ممرض وعلى الفور قام بتحويل رئيس وحدة طب الأسرة والأطباء للتحقيق.

فى سياق متصل قام الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، مساء الثلاثاء، يرافقه اللواء طارق زايد رئيس مدينة قليوب ومصطفى عباس السكرتير العام المساعد للمحافظة وأعضاء مجلس النواب عن دائرة قليوب بالمرور فى شارع البحر الرئيسى بقليوب، إذ تفقد مبنى الإدارة البيطرية والزراعية.

وأكد المحافظ أنه سيقوم بتطويرهم وأثناء تجوله فى الشارع وجد مغسلة سيارات، فكلف رئيس المدينة بالتأكد من تراخيصها وأمر برفع الإشغالات الموجودة بالشوارع وإزالة التعديات الموجودة على ترعة شارع البحر الرئيسى وتسوية الشارع وطلب من رئيس المدينة ضرورة متابعة توصيل الغاز للمنازل بميت حلفا وقد كلفه بعمل محضر تنسيق لرد الشىء لأصله بالنسبة للشوارع التى يتم الانتهاء من توصيل الصرف بها ورصفها على الفور،كما أصدر تعليمات لرئيس المدينة بمخاطبة أصحاب ورش الخردة بعمل سور أمام الورشة وطالبه بإعداد مذكرة للكهرباء لمراجعة موقف الضغط العالى بميت حلفا ومراجعة الأبراج داخل الوحدات السكنية، مشددا على أنه سيقوم بتطوير الجمعية الاستهلاكية وترميمها وأيضا أكد أنه سيقوم بتوصيل كوبرى مشاة ميت حلفا واستكماله وإنارته.

وكلف "فرحات"، رئيس المدينة بعمل مذكرة لهيئة الطرق والكبارى عن مدى صلاحية اللوحات الإعلانية الموجودة على الكبارى.

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مصر 365

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