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نيابة ميناء بورسعيد تأمر بضبط سائق سيارة ضبطت بطن بانجو أثناء تهريبها

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نيابة ميناء بورسعيد تأمر بضبط سائق سيارة ضبطت بطن بانجو أثناء تهريبها نيابة ميناء بورسعيد تأمر بضبط سائق سيارة ضبطت بطن بانجو أثناء تهريبها
قررت نيابة الميناء ببورسعيد ضبط وإحضار سائق سيارة ضبط بداخلها طن بانجو أثناء عبورها منفذ النصر ببورسعيد.. وكان ضباط الإدارة العامة لشرطة تأمين محور قناة السويس بالاشتراك مع مباحث الموانئ، تمكنوا من ضبط سيارة نقل مزودة بفنطاس أثناء عبورها منفذ النصر الجمركى محملة بـ408 لفافات كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت ما يقرب من طن.

وتلقى اللواء عاطف غراب، مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، إخطارًا من اللواء هشام درويش مدير مباحث المحور بقيام ضباط مباحث الإدارة بالاشتراك مع ضباط مباحث الموانئ، من ضبط السيارة رقم "6345 أ ل ب /468 ف س ى" سيارة نقل مزودة بفنطاس لتعبئة ونقل مواد البناء "أسمنت" حال عبورها من منفذ النصر الجمركى، قيادة المتهم "ناصر . د .س" سائق مواليد 1965، وحال فحص رخص السيارة فر السائق هاربا، وبتفتيش السيارة تم العثور على 2 مخزن مصنع بالمقدمة ومؤخرة السيارة لها فتحة دائرية مغلقة بالمسامير، وتم تغطيتها بمواد أسمنتية لإخفائهما عثر بداخلهما على 408 لفافات كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت ما يقرب من طن.

تم التحفظ على السيارة والمضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 9/337 لسنة 2016 جنايات الميناء، وأخطرت النيابة العامة التى أصدرت قرارها المتقدم.

ضبط سيارة بطن بانجو (1)

ضبط سيارة بطن بانجو (2)

ضبط سيارة بطن بانجو (3)

ضبط سيارة بطن بانجو (4)

ضبط سيارة بطن بانجو (5)
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