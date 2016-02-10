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تجديد حبس عامل قتل صديقه لمشاهدته صورا لأخته على هاتفه بالتجمع الخامس

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تجديد حبس عامل قتل صديقه لمشاهدته صورا لأخته على هاتفه بالتجمع الخامس تجديد حبس عامل قتل صديقه لمشاهدته صورا لأخته على هاتفه بالتجمع الخامس
قرر قاضى المعارضات بمحكمة القاهرة الجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة قتل صديقه عقب مشاهدته صورا لشقيقته على هاتفه المحمول.

كشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم مقيم بمنطقة حلوان شاهد صورا لشقيقته فى هاتف صديقه المجنى عليه، وقرر الانتقام منه لشكه فى وجود علاقة بينهما.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم استدرج المجنى عليه، وطلب منه مقابلته فى منطقة التجمع الخامس، وأخرج السكين وطعنه طعنة نافذة فى عنقه وبطنه وفر هاربا، إلا أن رجال المباحث تمكنت من القبض عليه وتم إحالته للنيابة.

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