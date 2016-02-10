حبس "بوجى" المتهم بقتل عاطل فى مشاجرة بسبب "بلاى ستيشن " ببولاق

أمر المستشار على محجوب رئيس نيابة بولاق الدكرور بحبس عامل زجاج ويدعى "بوجى" 4 أيام، على ذمة التحقيقات، وذلك لقتل عامل أثناء تدخل لفض مشاجرة بين المتهم وبين أصحاب "سايبر" لخلاف على ثمن "جيم بلاى ستيشن"، حيث أطلق الرصاص على القتيل، فأمرت النيابة بحبسه ووجهت له تهمة القتل العمد وحيازة سلاح بدون ترخيص.

تلقى اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل بمنطقة بولاق الدكرور وتبين من التحريات أنه منذ قرابة أسبوع توجه عدد من الصبية للعب "بلاى ستيشن" فى سايبر لعدة ساعات وعندما انتهوا من اللعب طالبهم صاحب السايبر بدفع الحساب إلا أنهم رفضوا فتعدى عليهم بالضرب فانصرف الصبية وعادوا برفقة "بوجي" عاطل الذى انهال بالضرب على صاحب السايبر وشقيقته ونشبت بينهم مشاجرة عنيفة حتى تم تهدئة الأمر بينهم من أهالى المنطقة.

وأضافت التحريات أن المشاجرة تجددت مرة أخرى فقام "بوجى" بإخراج سلاح فرد خرطوش من بين طيات ملابسه وأطلق منه رصاصة لتصيب المجنى عليه أحمد . ا فى الصدر اثناء تدخله لفض المشاجرة وتمكنت قوة من القاء القبض على المتهم وبحوزته سلاح الجريمة .