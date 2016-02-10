أخبار عاجلة

عبد الحفيظ يتحدث عن تأشيرة دخول مروان ألمانيا وقوة مباراة الاتحاد -
يد الأهلي تستعد للسوبر الإفريقي على فترتين -
الشرقية يصطدم بدجلة.. والمقاصة يسعى لتضييق الخناق على الأهلي -
إيقاف صلاح سليمان وعمرو مرعي مباراتين -
سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تستبعد الحل في سوريا مع بقاء الأسد في السلطة -
هذا ما نشرته كنيسة مارجرجس على صفحتها قبل أحداث التفجير -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير كنيسة مارمرقص بالإسكندرية -
بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
الأخبار - الصحفى أ/سعد حسين يكشف أن النائب العام أمر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الحادث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس "بوجى" المتهم بقتل عاطل فى مشاجرة بسبب "بلاى ستيشن " ببولاق

Google+ Print
حبس "بوجى" المتهم بقتل عاطل فى مشاجرة بسبب "بلاى ستيشن " ببولاق حبس "بوجى" المتهم بقتل عاطل فى مشاجرة بسبب "بلاى ستيشن " ببولاق
أمر المستشار على محجوب رئيس نيابة بولاق الدكرور بحبس عامل زجاج ويدعى "بوجى" 4 أيام، على ذمة التحقيقات، وذلك لقتل عامل أثناء تدخل لفض مشاجرة بين المتهم وبين أصحاب "سايبر" لخلاف على ثمن "جيم بلاى ستيشن"، حيث أطلق الرصاص على القتيل، فأمرت النيابة بحبسه ووجهت له تهمة القتل العمد وحيازة سلاح بدون ترخيص.

تلقى اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل بمنطقة بولاق الدكرور وتبين من التحريات أنه منذ قرابة أسبوع توجه عدد من الصبية للعب "بلاى ستيشن" فى سايبر لعدة ساعات وعندما انتهوا من اللعب طالبهم صاحب السايبر بدفع الحساب إلا أنهم رفضوا فتعدى عليهم بالضرب فانصرف الصبية وعادوا برفقة "بوجي" عاطل الذى انهال بالضرب على صاحب السايبر وشقيقته ونشبت بينهم مشاجرة عنيفة حتى تم تهدئة الأمر بينهم من أهالى المنطقة.

وأضافت التحريات أن المشاجرة تجددت مرة أخرى فقام "بوجى" بإخراج سلاح فرد خرطوش من بين طيات ملابسه وأطلق منه رصاصة لتصيب المجنى عليه أحمد . ا فى الصدر اثناء تدخله لفض المشاجرة وتمكنت قوة من القاء القبض على المتهم وبحوزته سلاح الجريمة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365