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عبد الرحيم على مهاجما إبراهيم عيسى:انقلب على السيسى بعدما فشل أن يكون"هيكل"

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عبد الرحيم على مهاجما إبراهيم عيسى:انقلب على السيسى بعدما فشل أن يكون"هيكل" عبد الرحيم على مهاجما إبراهيم عيسى:انقلب على السيسى بعدما فشل أن يكون"هيكل"
هاجم النائب البرلمانى، عبد الرحيم على، الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى، قائلا:"هناك صحفيين كباربينهم مقدم برنامج تليفزيونى، كان يريد أن يكون مقرب من الرئيس عبد الفتاح السيسى، مثل "هيكل" عندما كان مقرب من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وعندما لم يجد نفسه المفكر له، انقلب عليه بشكل ملفت للنظر ولم يحتوى على مهنية واحترام أو ضمير".

وكشف عبد الرحيم على، خلال برنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح، على فضائية "النهار"، أن "عيسى" طلب منه ذات مرة عبر اتصال تليفونى حذف تسجيل للناشط أحمد عيد عندما كان يعرضه ببرنامجه "الصندوق الأسود"، وقال له:"هذا شاب وله مستقبل"، رغم إشادته بهذه التسريبات، مضيفًا :"قالى شيل التسجيل علشان أنا أول مرة أكلمك وأنا حبيبك علشان ده شاب وليه مستقبل، ولقيته تانى يوم بيهاجمنى بعد ما كان بيقولى اللى انت بتعمله شىء جيد ووطنى".

وأكد أنه قرر عدم إذاعة تسريبات لأحد خلال هذه الفترة، بسبب الظرف الدقيق الذى تمر به الدولة، مؤكدا أنه غير نادم على إذاعة تسريبات النشطاء وإذا عاد به الزمن مرة أخرى لفعل أكثر من ذلك عشرات المرات.

عبد الرحيم على يطالب السيسى بمساعدته فى تشكيل تيار "معارض" يدعم "النظام"

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