"التموين": وصول 235 ألف طن قمح روسى وفرنسى ورومانى 20 فبراير

أعلن ممدوح عبد الفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن 235 ألف طن قمح روسى وفرنسى ورومانى ستصل البلاد من الكميات المتعاقد عليها، اعتبارا من يوم 20 شهر فبراير الجارى ولمدة 10 أيام.

وقال ممدوح عبد الفتاح، لـ"اليوم السابع"، إن الكميات التى يتم التعاقد عليها تأتى فى إطار تأمين الاحتياطى الاستراتيجى من القمح ولتوفير الدقيق لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين وكذلك توفير الأقماح المستوردة التى يحتاجها القطاع الخاص من مطاحن ومصانع بأقل التكلفة لطرح منتجاتها للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأضاف ممدوح عبد الفتاح، أن هيئة السلع التموينية تقوم باستيراد الأقماح من خلال البورصات العالمية طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم 1601 لسنة 2005 والمتوافقة مع المواصفات العالمية الخاصة بهيئة الكود كس الدولية رقم 199 لسنة 1995 ومواصفة الأيزو العالمية رقم 7970 لسنة2000، وذلك من عدة دول وليس دولة بعينها حيث يتم الاستيراد من روسيا ورومانيا وكندا وفرنسا والأرجنتين وأمريكا وأوكرانيا وغيرها.

وأوضح ممدوح عبد الفتاح، أنه يتم إرساء المناقصة على العروض الأكثر جودة والأقل سعرا وأن جميع الأقماح المستوردة يتم فحصها فى موانئ الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية، كما يتم فحصها عقب وصولها فى الموانئ المصرية من قبل لجان فنية مشتركة من عدة وزارت وأجهزة معنية.

- ضبط 85 طن قمح بها عفن قبل بيعها للمواطنين ببولاق الدكرور