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أحمد كمال أبو المجد: من يقود جماعة الإخوان "مجهول" وطرفا أزمتها "إقصائى"

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أحمد كمال أبو المجد: من يقود جماعة الإخوان "مجهول" وطرفا أزمتها "إقصائى" أحمد كمال أبو المجد: من يقود جماعة الإخوان "مجهول" وطرفا أزمتها "إقصائى"
قال الدكتور أحمد كمال أبو المجد، المفكر الإسلامى، إن الجناحين المتصارعين داخل جماعة الإخوان يعملون دون أجندة وليس لهم أهداف واضحة، وهو ما سيزيد من الأزمة الداخلية التى تعانى منها جماعة الإخوان فى الوقت الحالى، موضحا أن من يقود الجماعة فى الوقت الحالى مجهول.

وأضاف أبو المجد، لـ"اليوم السابع" أن جبهتى الجماعة لديهم أفكار مختلفة عن بعضهما البعض، وكلا منهما يكره الآخر ويسعى لإقصاءه، مشيرا إلى أنه غير معلوم حتى الآن من يقود الجماعة بشكل فعلى.

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