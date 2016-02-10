المتحدث باسم "الكهرباء": توزيع 7 ملايين لمبة ليد حتى الآن على المواطنين

قال الدكتور محمد اليمانى، المتحدث الرسمى بوزارة الكهرباء، إن إجمالى ما تم توريده من لمبات الليد لشركات التوزيع بلغ 12 مليون لمبة و117 ألف و80 لمبة.

وأضاف اليمانى لـ"اليوم السابع"، أن ما تم تركيبه من لمبات الليد وصل لـ 7 ملايين لمبة، مشيرا إلى أن المواطن يتاح له الاختيار من 4 إلى 10 لمبات ليد لاستبدالها باللمبات المتوهجة المستهلكه للطاقة.

وأوضح اليمانى أن قرار شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بإلزام المستهلكين الجدد بشراء 10 لمبات ليد مقابل الحصول على عداد كهرباء يهدف لنشر ثقافة الترشيد بين المواطنين.

وأضاف أن هذه التعليمات تأتى فى إطار خطة الوزارة لتوزيع الـ13 مليون لمبة ليد لترشيد الاستهلاك بقدرة 250 ميجا وات، لافتاً إلى أن إلزام المواطنين يأتى فى مصلحتهم بالمقام الأول لما يعود عليهم من تقليل قيمة فاتورة الاستهلاك.

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