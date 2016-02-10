أخبار عاجلة

عبد الحفيظ يتحدث عن تأشيرة دخول مروان ألمانيا وقوة مباراة الاتحاد -
يد الأهلي تستعد للسوبر الإفريقي على فترتين -
الشرقية يصطدم بدجلة.. والمقاصة يسعى لتضييق الخناق على الأهلي -
إيقاف صلاح سليمان وعمرو مرعي مباراتين -
سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تستبعد الحل في سوريا مع بقاء الأسد في السلطة -
هذا ما نشرته كنيسة مارجرجس على صفحتها قبل أحداث التفجير -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير كنيسة مارمرقص بالإسكندرية -
بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
الأخبار - الصحفى أ/سعد حسين يكشف أن النائب العام أمر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الحادث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

المتحدث باسم "الكهرباء": توزيع 7 ملايين لمبة ليد حتى الآن على المواطنين

Google+ Print
المتحدث باسم "الكهرباء": توزيع 7 ملايين لمبة ليد حتى الآن على المواطنين المتحدث باسم "الكهرباء": توزيع 7 ملايين لمبة ليد حتى الآن على المواطنين
قال الدكتور محمد اليمانى، المتحدث الرسمى بوزارة الكهرباء، إن إجمالى ما تم توريده من لمبات الليد لشركات التوزيع بلغ 12 مليون لمبة و117 ألف و80 لمبة.

وأضاف اليمانى لـ"اليوم السابع"، أن ما تم تركيبه من لمبات الليد وصل لـ 7 ملايين لمبة، مشيرا إلى أن المواطن يتاح له الاختيار من 4 إلى 10 لمبات ليد لاستبدالها باللمبات المتوهجة المستهلكه للطاقة.

وأوضح اليمانى أن قرار شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بإلزام المستهلكين الجدد بشراء 10 لمبات ليد مقابل الحصول على عداد كهرباء يهدف لنشر ثقافة الترشيد بين المواطنين.

وأضاف أن هذه التعليمات تأتى فى إطار خطة الوزارة لتوزيع الـ13 مليون لمبة ليد لترشيد الاستهلاك بقدرة 250 ميجا وات، لافتاً إلى أن إلزام المواطنين يأتى فى مصلحتهم بالمقام الأول لما يعود عليهم من تقليل قيمة فاتورة الاستهلاك.

- الكهرباء: ننسق مع الأوقاف للتوسع فى توزيع لمبات الليد بالمساجد استعدادا للصيف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365