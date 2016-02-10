خبر في الجول - الزمالك يشكل جهازه الفني المؤقت .. وإعادة إبراهيم صلاح

قرر مجلس إدارة الزمالك تشكيل جهاز فني مؤقت عقب إقالة أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق.

وانتصر الأهلي بهدفين للاشيء على غريمه الزمالك بقمة الجولة 17 من الدوري المصري وغرد في صدارة المسابقة بفارق سبع نقاط.

وعقد مجلس إدارة الزمالك اجتماعا طارئا في مكتب مرتضى منصور رئيس النادي في وقت متأخر من ليل الثلاثاء وقرر فيه الأتي.

تعيين محمد صلاح كمدير فني مؤقت للفريق، بمساعدة مدحت عبد الهادي، ووجود إسماعيل يوسف كمدير للكرة، وحمادة أنور كمدير إداري.

النادي سيبحث عن مدرب أجنبي لتولي قيادة الفريق خلال أيام، ويتحمل مرتضى منصور جزء من راتب المدرب.

كما قرر المجلس إعادة إبراهيم صلاح للزمالك عقب انتهاء إعارته لسموحة نهاية الموسم الجاري.