أخبار عاجلة

عبد الحفيظ يتحدث عن تأشيرة دخول مروان ألمانيا وقوة مباراة الاتحاد -
يد الأهلي تستعد للسوبر الإفريقي على فترتين -
الشرقية يصطدم بدجلة.. والمقاصة يسعى لتضييق الخناق على الأهلي -
إيقاف صلاح سليمان وعمرو مرعي مباراتين -
سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تستبعد الحل في سوريا مع بقاء الأسد في السلطة -
هذا ما نشرته كنيسة مارجرجس على صفحتها قبل أحداث التفجير -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير كنيسة مارمرقص بالإسكندرية -
بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
الأخبار - الصحفى أ/سعد حسين يكشف أن النائب العام أمر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الحادث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

خبر في الجول - الزمالك يشكل جهازه الفني المؤقت .. وإعادة إبراهيم صلاح

Google+ Print
خبر في الجول - الزمالك يشكل جهازه الفني المؤقت .. وإعادة إبراهيم صلاح خبر في الجول - الزمالك يشكل جهازه الفني المؤقت .. وإعادة إبراهيم صلاح

قرر مجلس إدارة الزمالك تشكيل جهاز فني مؤقت عقب إقالة أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق.

وانتصر الأهلي بهدفين للاشيء على غريمه الزمالك بقمة الجولة 17 من الدوري المصري وغرد في صدارة المسابقة بفارق سبع نقاط.

وعقد مجلس إدارة الزمالك اجتماعا طارئا في مكتب مرتضى منصور رئيس النادي في وقت متأخر من ليل الثلاثاء وقرر فيه الأتي.

تعيين محمد صلاح كمدير فني مؤقت للفريق، بمساعدة مدحت عبد الهادي، ووجود إسماعيل يوسف كمدير للكرة، وحمادة أنور كمدير إداري.

النادي سيبحث عن مدرب أجنبي لتولي قيادة الفريق خلال أيام، ويتحمل مرتضى منصور جزء من راتب المدرب.

كما قرر المجلس إعادة إبراهيم صلاح للزمالك عقب انتهاء إعارته لسموحة نهاية الموسم الجاري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع