حسام عاشور: 3 أشياء ساعدتنا على تحقيق الفوز.. والأهلي لا يلعب للتعادل

ثلاثة أشياء ساعدت الأهلي على الفوز على الزمالك في المباراة التي جمعت بينهما يوم الثلاثاء في ملعب برج العرب حسبما يؤمن لاعب الفريق الأحمر حسام عاشور.

وكان الأهلي قد تغلب على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما لحساب الجولة 17 من الدوري المصري.

وتحدث حسام عاشور لقناة "صدى البلد" مجيبا عن هل كان الأهلي ينوي اللعب على التعادل أمام غريمه التقليدي"لا لم يحدث".

وأكمل"الأهلي لا يلعب على التعادل مطلقا هذه الكلمة ليست في قاموسنا".

وتابع"ركزنا جيدا قبل المباراة وكان هناك اهتماما كبيرا بكل شيء نقوم به في المران خلال الأيام الأخيرة قبل اللقاء".

وواصل"ثانيا لم نكن نتحدث في أي أشياء شخصية وكل حديث اللاعبين كان عن المباراة".

وأضاف"ثالثا عقدنا اجتماعا مع اللاعبين وتحدثنا خلاله عن ضرورة الفوز بالمباراة لتوسيع الفارق مع الزمالك على صدارة الدوري".

وبسؤاله عن هل يتمنى أن يواصل عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" المدير الفني المؤقت للأهلي في منصبه حتى نهاية الموسم أجاب"بالطبع هو شخصية جيدة جدا والفريق كله يحبه".