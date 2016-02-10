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رئيس الأهلي: استمرار زيزو؟ ربما .. لكن لديه مهام أخرى

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رئيس الأهلي: استمرار زيزو؟ ربما .. لكن لديه مهام أخرى رئيس الأهلي: استمرار زيزو؟ ربما .. لكن لديه مهام أخرى

أجرى محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي إتصالاً هاتفياً عبد العزيز عبد الشافي مدير قطاع الكرة بالنادي والقائم بأعمال المدير الفني عقب الفوز على الزمالك بهدفين دون رد مساء الثلاثاء.

وانتصر الأهلي بهدفين للاشيء على غريمه الزمالك بقمة الجولة 17 من الدوري المصري وغرد في صدارة المسابقة بفارق سبع نقاط.

وقدم رئيس الأهلي التهنئة لمدير قطاع الكرة عبر قناة ON Tv مشيداً بالأداء والروح التي ظهرت على لاعبي الأهلي خلال اللقاء وطالب بمواصلة مسيرة الإنتصارات خلال الفترة المقبلة من أجل إسعاد جماهير النادي.

وقال طاهر حول استمرار زيزو مديرا فنيا للفريق إن كل شيء مطروح للنقاش، وألمح "الرجل لديه مهام أخرى، فهو رئيس قطاع الكرة ككل".

وكذلك حرص محمود طاهر على تهنئة الجهاز المعاون ولاعبي الفريق على ما قدموه خلال المباراة موضحاً لهم أن القادم أصعب وأن الفريق سيواجه المزيد من التحديات خلال المباريات المقبلة في البطولات المختلفة ويجب الإستعداد لها خاصة أن طموح النادي كبير في المشاركة مجدداً في كأس العالم للأندية.

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