بالصور.. عاطلون تونسيون عن العمل ينظمون مسيرة احتجاج على الأقدام لمسافة 400 كلم

>قطع 60 عاطلا عن العمل من مدينة قفصة فى منطقة الوسط الغربى المهمشة فى تونس، 400 كلم سيرا على الاقدام للوصول إلى العاصمة التونسية للمطالبة بالعمل.

وقال "على" وهو احد المشاركين فى المسيرة عند المدخل الجنوبى للعاصمة ان هذه "التظاهرة السلمية" من قفصة إلى تونس دامت أكثر من ثمانية أيام، مطالبا بالحق فى مخاطبة السلطات.

وأوضح ان "الفكرة جاءت من واقع انه حين تتوجه إلى السلطات الجهوية فى الولاية لا يحدث شىء حينها تتجه إلى السلطات المركزية".

وكانت تونس شهدت فى بداية العام حركة احتجاج اجتماعى انطلقت من القصرين وامتدت إلى الكثير من المناطق الاخرى.

وتعانى العديد من المناطق الداخلية فى تونس التهميش وتطالب بخطط تنموية خصوصية، وردا على حركة الاحتجاج دعت الحكومة إلى الصبر.

واقر رئيس الحكومة الحبيب الصيد بوجود فوارق كبيرة بين المناطق داعيا إلى منوال تنموى جديد يقوم على العدالة الاجتماعية.



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