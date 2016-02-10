أخبار عاجلة

عبد الحفيظ يتحدث عن تأشيرة دخول مروان ألمانيا وقوة مباراة الاتحاد -
يد الأهلي تستعد للسوبر الإفريقي على فترتين -
الشرقية يصطدم بدجلة.. والمقاصة يسعى لتضييق الخناق على الأهلي -
إيقاف صلاح سليمان وعمرو مرعي مباراتين -
سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تستبعد الحل في سوريا مع بقاء الأسد في السلطة -
هذا ما نشرته كنيسة مارجرجس على صفحتها قبل أحداث التفجير -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير كنيسة مارمرقص بالإسكندرية -
بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
الأخبار - الصحفى أ/سعد حسين يكشف أن النائب العام أمر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الحادث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

بالصور.. عاطلون تونسيون عن العمل ينظمون مسيرة احتجاج على الأقدام لمسافة 400 كلم

Google+ Print
بالصور.. عاطلون تونسيون عن العمل ينظمون مسيرة احتجاج على الأقدام لمسافة 400 كلم بالصور.. عاطلون تونسيون عن العمل ينظمون مسيرة احتجاج على الأقدام لمسافة 400 كلم

>قطع 60 عاطلا عن العمل من مدينة قفصة فى منطقة الوسط الغربى المهمشة فى تونس، 400 كلم سيرا على الاقدام للوصول إلى العاصمة التونسية للمطالبة بالعمل.

وقال "على" وهو احد المشاركين فى المسيرة عند المدخل الجنوبى للعاصمة ان هذه "التظاهرة السلمية" من قفصة إلى تونس دامت أكثر من ثمانية أيام، مطالبا بالحق فى مخاطبة السلطات.

وأوضح ان "الفكرة جاءت من واقع انه حين تتوجه إلى السلطات الجهوية فى الولاية لا يحدث شىء حينها تتجه إلى السلطات المركزية".

وكانت تونس شهدت فى بداية العام حركة احتجاج اجتماعى انطلقت من القصرين وامتدت إلى الكثير من المناطق الاخرى.

وتعانى العديد من المناطق الداخلية فى تونس التهميش وتطالب بخطط تنموية خصوصية، وردا على حركة الاحتجاج دعت إلى الصبر.

واقر رئيس الحكومة الحبيب الصيد بوجود فوارق كبيرة بين المناطق داعيا إلى منوال تنموى جديد يقوم على العدالة الاجتماعية.

احتجاجات العاطلين فى تونس (1)

احتجاجات العاطلين فى تونس (2)

احتجاجات العاطلين فى تونس (3)

احتجاجات العاطلين فى تونس (4)

احتجاجات العاطلين فى تونس (5)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان