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محو الأمية بالإسماعيلية تستعد لإمتحانات دورة شهر يناير بجميع مراكز المحافظة

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محو الأمية بالإسماعيلية تستعد لإمتحانات دورة شهر يناير بجميع مراكز المحافظة محو الأمية بالإسماعيلية تستعد لإمتحانات دورة شهر يناير بجميع مراكز المحافظة
أعلنت نورهان عيد مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية بمحافظة الاسماعيلية، أن جميع الإدارات الفرعية التابعة لمحو الأمية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها قد انتهاء من الإعداد والتجهيز لانعقاد الدورة الامتحانية لشهر يناير2016 لجميع الأميين خلال الفترة من 14 إلى 18 من شهر فبراير الجارى .

وأشارت نورهان عيد، إلى أنة سوف يتم عقد الامتحانات بادارتى القنطرة شرق وغرب يوم الأحد الموافق 14 فبراير وفى إدارة أبوصوير يوم الأثنين الموافق 15 فبراير وفى إدارات مركزى الاسماعيلية وفايد يوم الثلاثاء 16 فبراير وفى القصاصين يوم الأربعاء الموافق 17 فبراير وفى مركز التل الكبير الخميس 18 فبراير الجارى وأن المستهدف تحقيقه خلال هذه الدورة عدد 4200 ناجح .

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