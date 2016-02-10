وفد طبي من كوريا ينظم يومًا طبيًا في العيادات التخصصية السعودية بمخيم الزعتري

نظّم وفد طبي مكون من 32 شخصًا ما بين أطباء ومساعدين من كوريا الجنوبية يومًا طبيًا في العيادات التخصصية السعودية في مخيم الزعتري.

ويأتي ذلك بهدف الاطلاع على واقع التجربة الطبية التي تتبعها العيادات في عملها العلاجي المقدم للأشقاء اللاجئين السوريين، إضافة إلى تبادل الخبرات بين الجانبين.

وقام الوفد الكوري الذي ترأسه إخصائي الأطفال د. كيم مون كيو بالتجوال في العيادات الاختصاصية السعودية الثلاثة عشرة إضافة إلى المرافق التابع المساندة لها مثل الصيدلية و قسم الأشعة و المختبر و وحدة الدعم النفسي، مبديا إعجابه والوفد المرافق له بما تقدمة الحملة الوطنية السعودية من برامج إغاثية بالمحور الطبي للأشقاء السوريين بكل مناطق تواجدهم بشكل عام وفي مخيم الزعتري على وجه الخصوص.

كما قام الوفد بمعالجه بعض الحالات المرضية من الأشقاء اللاجئين السوريين في العيادات السعودية، والاطلاع على حالاتهم وتقييمها طبيا بالتعاون مع أطباء الاختصاص العاملين في العيادات ، وذلك بهدف تبادل الخبرات العلمية والطبية.

وتخلل اليوم الطبي إجراء زيارة ميدانية قام بها الوفد إلى المركز السعودي للتعليم والتدريب، واطلع خلالها على القاعات التدريسية ومختبر الحاسوب، إضافة إلى المطبخ السعودي و قسم الحرف اليدوية و الخياطة، إلى جانب زيارة ميدانية أخرى قام بها الوفد إلى القرية السعودية في المخيم ومكان تنفيذ مشروع الكرفانات الجاهزة ضمن مشروع (شقيقي بيتك عامر)، معربا عن بالغ إعجابه بآليات التعليم التي يتبعها المركز وبالمنتجات التي يصنعها ، وبطريقة بناء الوحدات السكنية وهيكلتها الحضارية التي توفر للشقيق السوري العيش الآمن والكريم.

من جانبه عبر قائد الفريق د. كيم مون كيو عن سعادته الكبيرة بمستوى الخدمات الطبية التي تقدمها العيادات التخصصية السعودية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري، مؤكدا على رقي المستوى العلاجي المقدم وعلى حداثة المعدات الطبية التي وفرتها الحملة في العيادات السعودية.

من جهته، رحب المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا د. بدر بن عبدالرحمن السمحان بالوفد الكوري الطبي من فريق وانشون، وأثنى على دورهم الإنساني الكبير الذي دفعهم لزيارة العيادات التخصصية السعودية للاطلاع عن كثب على واقع الخدمات الطبية الرائدة التي تقدمها الحملة للاجئين السوريين. وأضاف السمحان: "أننا نرحب دائما بأي جهة ترغب بالاطلاع والاستفادة من التجربة الإغاثية التي تقوم بها الحملة في مختلف المحاور والمجالات، مشيرا إلى أن زيارة فريق وانشون وغيره من الوفود إلى العيادات التخصصية السعودية هو خير دليل على السمعة الطبية التي حققتها الحملة السعودية".