محافظ الخرج ينقل تعازي القيادة في الشهيد الزنان

‎نقل محافظ الخرج شبيلي آل مجدوع، مساء يوم أمس تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد وتعازي أمير منطقة الرياض لوالد وأسرة شهيد الوطن الرائد عماد بن إبراهيم الزنان الذي استشهد بالحد الجنوبي.

‎وقال محافظ الخرج، إن شهادته هي وسام على صدورنا جميعا والحمد لله دافع عن دينه وبلاده وأرضه وهذا فخر وعز ندعو الله تعالى ان يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.

وقال خلال زيارته والد الشهيد، العميد متقاعد إبراهيم الزنان، إن الشهيد هو نموذج لشجاعة جنود الوطن، ومثال حي مشرف للولاء والطاعة لولاة الأمر، داعيا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمنا الصبر والسلوان.