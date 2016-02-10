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رئيس مجلس الشورى يتلقى دعوة لزيارة اليابان

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رئيس مجلس الشورى يتلقى دعوة لزيارة اليابان رئيس مجلس الشورى يتلقى دعوة لزيارة اليابان

    تلقى رئيس مجلس الشورى الشيخ د.عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رسالة من رئيس البرلمان الياباني تاداموري أوشيما تتضمن دعوته لزيارة اليابان.

وقام بنقل الرسالة سفير اليابان لدى المملكة نوريهيرو أوكودا خلال استقبال رئيس مجلس الشورى له في مكتبه بمقر المجلس في الرياض أمس الثلاثاء.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين المملكة العربية واليابان واستعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في شتى المجالات.

كما تم بحث سبل تعزيز العمل والتعاون الثنائي على صعيد العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الياباني وتفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية في البلدين بما يسهم في دعم أوجه التعاون في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

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