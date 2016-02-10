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الغانم يثني على جهود المملكة في مكافحة الإرهاب

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الغانم يثني على جهود المملكة في مكافحة الإرهاب الغانم يثني على جهود المملكة في مكافحة الإرهاب

    تلقى رئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رسالة من رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت الشقيقة مرزوق بن علي الغانم عبر خلاله عن استنكاره الشديد للهجوم الذي تعرضت له سفارة المملكة العربية في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد في إيران.

وقال مرزوق الغانم: إن هذا العمل يعد انتهاكاً واضحاً للمواثيق والأعراف الدولية ولاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 والتي تكفل أمن وحماية البعثات الدبلوماسية وأعضائها، وطالب الإيرانية بتوفير الحماية اللازمة للبعثات الدبلوماسية وأعضائها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين على مقر البعثة الدبلوماسية السعودية.

كما طالب الغانم في رسالته إيران باحترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية والتي من حقها المشروع الحفاظ على أمن مواطنيها والسلم الأهلي ووحدة نسيجها الاجتماعي، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه ليس من حق أي طرف التعليق على الأحكام القضائية للدول.

وأشاد رئيس مجلس الأمة الكويتي بالجهود التي تبذلها المملكة لمكافحة الإرهاب وإرساء الأمن والاستقرار في المملكة وفي المنطقة. وأعرب الغانم عن الدعم التام لكافة الجهود التي تبذلها المملكة لمواجهة مختلف التهديدات التي تواجه المملكة والمنطقة، معرباً عن تضامن مجلس الأمة الكويتي مع ما تتخذه المملكة من إجراءات لتعزيز الأمن والاستقرار.

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