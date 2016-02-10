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«هيئة جدة» تدرب أعضاءها على مواجهة الجرائم المعلوماتية

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«هيئة جدة» تدرب أعضاءها على مواجهة الجرائم المعلوماتية «هيئة جدة» تدرب أعضاءها على مواجهة الجرائم المعلوماتية

    اختتمت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة جدة، البرنامج التدريبي في «أساسيات التعامل مع الجرائم المعلوماتية» شارك فيه 27 عضواً ميدانياً لمدة ثلاثة أيام في فندق «راديسون بلو».

وتلقى أعضاء الأمر بالمعروف، حقيبة تدريبية تحتوي على محاور حول آلية التعامل مع الجرائم المعلوماتية.

يذكر أن مثل هذه البرامج تزيد في بناء مهارات منسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتنمي قدراتهم العملية والميدانية.

فيما أشاد الشيخ عبدالرحمن بن مهنا الجهني مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة بجهود إدارة التطوير بالفرع على ما يقومون به من إعداد وتنظيم مثل هذه البرامج التي تحقق تطلعات د. عبدالرحمن بن عبدالله السند الرئيس العام للهيئات.

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