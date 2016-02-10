نائب رئيس «الشورى» يجتمع مع الوفد الأوروبي

عقد نائب رئيس مجلس الشورى د. محمد بن أمين الجفري في مقر المجلس بالرياض اجتماعاً أمس مع وفد لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي برئاسة اندريه بلنكوفيتش يرافقه رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة آدم كولاخ، في إطار زيارتهم للمملكة.

وفي مستهل الاجتماع رحب نائب رئيس مجلس الشورى بالوفد مشيراً إلى أهمية مثل هذه اللقاءات في تعزيز العمل المشترك بين مجلس الشورى والبرلمان الأوروبي.

وأكد أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- تنتهج في سياستها عدم التدخل في شؤون أي دولة، وتسعى دائماً لحل جميع المشاكل في المنطقة، وتقريب وجهات النظر، وتقديم يد العون والمساعدة الإنسانية للدول المحتاجة، وسعيها لإحلال السلام في العالم.

وبيّن مواقف المملكة الثابتة تجاه مختلف قضايا المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وقضية الشعب السوري، والتدخلات الإيرانية السافرة في شؤون المملكة ودول المنطقة.

وأشار إلى ما تقوم به قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية من جهود لإعادة الشرعية للجمهورية اليمنية ونصرة الشعب اليمني على ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي صالح التي انقلبت على الشرعية، واستولت على مؤسسات الدولة بقوة السلاح، مؤكداً أن تدخل قوات التحالف في اليمن جاء وفق القانون الدولي واستجابة لنداء الرئيس الشرعي لليمن فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي.

من جانبه، أكد رئيس وفد لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي أهمية هذه الزيارة للبرلمان الأوروبي الذي يتطلع لتعزيز العلاقات المشتركة مع المملكة في كافة المجالات البرلمانية والاقتصادية. بعد ذلك دار نقاش حول تطور الأحداث في المنطقة والجهود المبذولة لإعادة الاستقرار للمنطقة وموقف المملكة والاتحاد الأوروبي تجاه تلك الأحداث.

كما تم خلال الاجتماع بحث تطوير وتعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الأوروبي من خلال تفعيل لجان الصداقة البرلمانية وتبادل الزيارات بينهم.