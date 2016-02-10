أخبار عاجلة

عبد الحفيظ يتحدث عن تأشيرة دخول مروان ألمانيا وقوة مباراة الاتحاد -
يد الأهلي تستعد للسوبر الإفريقي على فترتين -
الشرقية يصطدم بدجلة.. والمقاصة يسعى لتضييق الخناق على الأهلي -
إيقاف صلاح سليمان وعمرو مرعي مباراتين -
سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تستبعد الحل في سوريا مع بقاء الأسد في السلطة -
هذا ما نشرته كنيسة مارجرجس على صفحتها قبل أحداث التفجير -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير كنيسة مارمرقص بالإسكندرية -
بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
الأخبار - الصحفى أ/سعد حسين يكشف أن النائب العام أمر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الحادث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

«العدل» تعرض مشروعاتها وخدماتها

Google+ Print
«العدل» تعرض مشروعاتها وخدماتها «العدل» تعرض مشروعاتها وخدماتها

    تستعرض وزارة العدل ممثلة بإدارة العلاقات العامة من خلال جناحها العديد من الخدمات الالكترونية والمؤشرات التفاعلية التي ترصد الحراك العدلي في المملكة.

ويتعرف الزائر للمعرض على خطط وزارة العدل للتحول إلى الالكترونية والمعاملات الإلكترونية تم تفعيلها بين أنظمة وزارة العدل وغيرها من القطاعات والأجهزة الحكومية والتي شملت وزارة الداخلية ووزارة التجارة ووزارة الخدمة المدنية ومؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة العمل والأمانات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التعليم والبريد السعودي والمؤسسة العامة للتقاعد وهيئة السوق المالية والشركة للمعلومات الائتمانية "سمة".

كما تستعرض الوزارة خلال مشاركتها هذا العام عن طريق وكالة الوزارة للحجز والتنفيذ مستجدات العمل في محاكم التنفيذ حيث يتعرف الزائر على محكمة التنفيذ والأدوار التي تقوم بها تحقيقا للعدالة ورداً للحقوق والإجراءات المتبعة لتقديم دعوى في دوائر ومحاكم التنفيذ وخطوات الاستعلام عن هذه الدعوى عبر بوابة الوزارة الالكترونية.

وفي المجال التوثيقي تقدم الوزارة بجناحها ممثلة بوكالتها للتسجيل العيني تعريفاً عن نظام التسجيل العيني والأهداف التي قام عليها لحفظ الثروة العقارية والآلية المتبعة في تسجيل هذه الثروة في سجلات وزارة العدل مبرزاً نماذج المخططات والمناطق التي تم تطبيق نظام التسجيل العيني فيها.

وفي مجال البنية التحتية للمشاريع العدلية تعرض الوزارة للزوار بعرض نماذج من مشاريعها الحالية والمستقبلية والتي سيتم بناؤها في مناطق المملكة المختلفة حيث يقدم المعرض مجسمات وصور تحكي التطور العمراني للدوائر الشرعية ومراعاتها لأهم وسائل التقنية المستخدمة في البناء الحديث من حيث ملاءمتها لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وخصوصية السجناء.

وفي مجال التطوير البشري والإداري يقدم المعرض نبذة تعريفية لمركز التدريب العدلي الذي يهدف إلى رفع كفاية وتأهيل أصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل والمحامين وكتاب الضبط ومحضري الخصوم وأعضاء هيئة النظر وغيرهم من مساعدي وأعوان القضاة في القضاء العام والإداري.

ويقدم جناح الوزارة العديد من الخدمات ومنها إصدار الوكالات الشرعية وفسخ الوكالات والاستشارات الشرعية والأسرية من خلال مستشارين شرعيين واجتماعيين مكلفين من قبل الوزارة لتقديم الرأي الشرعي والنظامي لتسوية المنازعات صلحاً كلياً أو جزئياً، كما يقدم الجناح خدمة الاستعلام عن طلبات التنفيذ المقيدة باسم طالب التنفيذ وضد المنفذ ضده والقرارات القضائية وحركة المعاملات والاستفسار عن إجراءات التنفيذ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن