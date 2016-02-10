«العدل» تعرض مشروعاتها وخدماتها

تستعرض وزارة العدل ممثلة بإدارة العلاقات العامة من خلال جناحها العديد من الخدمات الالكترونية والمؤشرات التفاعلية التي ترصد الحراك العدلي في المملكة.

ويتعرف الزائر للمعرض على خطط وزارة العدل للتحول إلى الحكومة الالكترونية والمعاملات الإلكترونية تم تفعيلها بين أنظمة وزارة العدل وغيرها من القطاعات والأجهزة الحكومية والتي شملت وزارة الداخلية ووزارة التجارة ووزارة الخدمة المدنية ومؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة العمل والأمانات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التعليم والبريد السعودي والمؤسسة العامة للتقاعد وهيئة السوق المالية والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة".

كما تستعرض الوزارة خلال مشاركتها هذا العام عن طريق وكالة الوزارة للحجز والتنفيذ مستجدات العمل في محاكم التنفيذ حيث يتعرف الزائر على محكمة التنفيذ والأدوار التي تقوم بها تحقيقا للعدالة ورداً للحقوق والإجراءات المتبعة لتقديم دعوى في دوائر ومحاكم التنفيذ وخطوات الاستعلام عن هذه الدعوى عبر بوابة الوزارة الالكترونية.

وفي المجال التوثيقي تقدم الوزارة بجناحها ممثلة بوكالتها للتسجيل العيني تعريفاً عن نظام التسجيل العيني والأهداف التي قام عليها لحفظ الثروة العقارية والآلية المتبعة في تسجيل هذه الثروة في سجلات وزارة العدل مبرزاً نماذج المخططات والمناطق التي تم تطبيق نظام التسجيل العيني فيها.

وفي مجال البنية التحتية للمشاريع العدلية تعرض الوزارة للزوار بعرض نماذج من مشاريعها الحالية والمستقبلية والتي سيتم بناؤها في مناطق المملكة المختلفة حيث يقدم المعرض مجسمات وصور تحكي التطور العمراني للدوائر الشرعية ومراعاتها لأهم وسائل التقنية المستخدمة في البناء الحديث من حيث ملاءمتها لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وخصوصية السجناء.

وفي مجال التطوير البشري والإداري يقدم المعرض نبذة تعريفية لمركز التدريب العدلي الذي يهدف إلى رفع كفاية وتأهيل أصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل والمحامين وكتاب الضبط ومحضري الخصوم وأعضاء هيئة النظر وغيرهم من مساعدي وأعوان القضاة في القضاء العام والإداري.

ويقدم جناح الوزارة العديد من الخدمات ومنها إصدار الوكالات الشرعية وفسخ الوكالات والاستشارات الشرعية والأسرية من خلال مستشارين شرعيين واجتماعيين مكلفين من قبل الوزارة لتقديم الرأي الشرعي والنظامي لتسوية المنازعات صلحاً كلياً أو جزئياً، كما يقدم الجناح خدمة الاستعلام عن طلبات التنفيذ المقيدة باسم طالب التنفيذ وضد المنفذ ضده والقرارات القضائية وحركة المعاملات والاستفسار عن إجراءات التنفيذ.