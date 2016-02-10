أخبار عاجلة

عبد الحفيظ يتحدث عن تأشيرة دخول مروان ألمانيا وقوة مباراة الاتحاد -
يد الأهلي تستعد للسوبر الإفريقي على فترتين -
الشرقية يصطدم بدجلة.. والمقاصة يسعى لتضييق الخناق على الأهلي -
إيقاف صلاح سليمان وعمرو مرعي مباراتين -
سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تستبعد الحل في سوريا مع بقاء الأسد في السلطة -
هذا ما نشرته كنيسة مارجرجس على صفحتها قبل أحداث التفجير -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير كنيسة مارمرقص بالإسكندرية -
بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
الأخبار - الصحفى أ/سعد حسين يكشف أن النائب العام أمر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الحادث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

العائلات .. غير

Google+ Print
العائلات .. غير العائلات .. غير

    تجولت العائلات والأجنبية بين الأروقة والأجنحة التراثية وأصغت للموروث الشعبي لجميع مناطق المملكة من خلال قرية الجنادرية التي كان يوم الاثنين ( أول أيام دخول العائلات) مغايراً تماماً من حيث الكثافة لحضور المهرجان أو القوة الشرائية للسلع التراثية، وزيارة الأركان الخدمية.

العائلات التي زارت المهرجان الوطني للتراث والثقافة بين مطلع وبين شغوف بمعرفة أدق التفاصيل للتراث وبين مستهلك حضر لاقتناء ما يحتاج من هذه الحرف والسلع التراثية الجميلة وبين مستمتع بالموروث الشعبي بألوانه المتعددة.

قرأنا الرضا في أعين الزوار والعارضين والمشاركين فالزائر للقرية التراثية، وجد سوقاً وطلباً قوياً على معروضاته. والمشارك زاد تفاعله بهذا الحضور المميز الذي أضفى حماساً على أجواء المهرجان.

العارضات السعوديات كان لهن تميز في عرض التراث والحرف والسلع حيث ساهمن في وصف ما تم عرضه لكل زائر وزائرة بدراية واقتدار. الجنادرية كانت متنفساً جميلا للعائلات التي شاهدت واستمتعت بالعروض الشعبية وبمشاهدة التراث المادي وأطلعت على العمق الحضاري للمملكة والبعد التنموي الذي يشهده الوطن.

الأجنحة الخارجية المشاركة كان التميز للعروض الاماراتية التي أمتعت الزوار يليه الجناح الألماني الذي اكتفى بفقرات موسيقية ومعلومات تاريخيه وثقافية عن الدولة الضيف في هذا المهرجان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة