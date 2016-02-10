أخبار عاجلة

عبد الحفيظ يتحدث عن تأشيرة دخول مروان ألمانيا وقوة مباراة الاتحاد -
يد الأهلي تستعد للسوبر الإفريقي على فترتين -
الشرقية يصطدم بدجلة.. والمقاصة يسعى لتضييق الخناق على الأهلي -
إيقاف صلاح سليمان وعمرو مرعي مباراتين -
سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تستبعد الحل في سوريا مع بقاء الأسد في السلطة -
هذا ما نشرته كنيسة مارجرجس على صفحتها قبل أحداث التفجير -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير كنيسة مارمرقص بالإسكندرية -
بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
الأخبار - الصحفى أ/سعد حسين يكشف أن النائب العام أمر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الحادث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

حاكم عجمان يستعرض العلاقات الثنائية مع القنصل الفلبيني

Google+ Print
حاكم عجمان يستعرض العلاقات الثنائية مع القنصل الفلبيني حاكم عجمان يستعرض العلاقات الثنائية مع القنصل الفلبيني

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في مكتب سموه في الديوان أمس، باول ريموند كورتيس قنصل عام الفلبين لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم عجمان بالقنصل العام الفلبيني، متمنيا له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في توطيد العلاقات بين البلدين، مشيدا بعمق العلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين الصديقين. وتم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائية وسبل توطيدها بين البلدين، إضافة إلى بحث فرص الاستثمار في كافة القطاعات.

وأشاد القنصل العام الفلبيني بالنهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات عامة وإمارة عجمان خاصة، في مختلف الميادين.

حضر اللقاء حمد راشد النعيمي مدير ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، وسالم سيف المطروشي نائب مدير الديوان، ويوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة، وطارق بن غليطة مدير مكتب الحاكم، وعدد من كبار المسؤولين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية