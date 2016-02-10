حاكم عجمان يستعرض العلاقات الثنائية مع القنصل الفلبيني

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في مكتب سموه في الديوان أمس، باول ريموند كورتيس قنصل عام الفلبين لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم عجمان بالقنصل العام الفلبيني، متمنيا له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في توطيد العلاقات بين البلدين، مشيدا بعمق العلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين الصديقين. وتم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائية وسبل توطيدها بين البلدين، إضافة إلى بحث فرص الاستثمار في كافة القطاعات.

وأشاد القنصل العام الفلبيني بالنهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات عامة وإمارة عجمان خاصة، في مختلف الميادين.

حضر اللقاء حمد راشد النعيمي مدير ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، وسالم سيف المطروشي نائب مدير الديوان، ويوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة، وطارق بن غليطة مدير مكتب الحاكم، وعدد من كبار المسؤولين.