«تنفيذي الشارقة» يستعرض استراتيجية دائرة الأشغال

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وذلك في مكتب سمو الحاكم.

تناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بتقديم العديد من الخدمات للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارة والاطلاع على سير العمل في المشروعات السكنية وتطوير البنى التحتية.

وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة اطلع المجلس على تقرير دائرة الخدمات الاجتماعية حول المساعدات الاجتماعية لعام 2015، وأوضحت عفاف بن إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية أن المساعدات الاجتماعية بلغت 152 مليوناً و551 ألفاً و740 درهماً تنوعت بين مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة واستفاد من هذه المساعدات 9747 حالة وضم التقرير مؤشرات بيانية للحالات المستفيدة حسب كل مدينة أو منطقة.

وأشارت رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية إلى أن الدائرة وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تعمل على دعم وتمكين الأسر المحتاجة والمعوزة بهدف الوصول بهم للمستوى المعيشي اللائق، وقدم المجلس شكره للدائرة على جهودها.

وعرض المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة الخطة الاستراتيجية الخاصة بدائرة الأشغال العامة 2016 ــ 2018 وقال رئيس دائرة الأشغال العامة: «تتويجا لعملية التطوير التي تسعى إليها الدائرة منذ نشأتها نطلق الخطة الاستراتيجية الجديدة التي تمثل الإطار الاستراتيجي لمنهجية العمل وآلية لتطبيق طموحاتنا وتميزنا بمساهمات العاملين بالدائرة الفعالة في إنجاز معالم ومضامين وأطر هذه الخطة إلى حيز التنفيذ».

وتم تشكيل فرق عمل من الكفاءات والقيادات بالدائرة لتوحيد الجهود وحشد الطاقات وتوضيح التوجه العام للارتقاء بمستوى الأداء وفق أفضل المعايير..

وقد بلورت أفكار ومقترحات فرق العمل أهمية إطلاق خطة استراتيجية لدائرة الأشغال العامة وفقاً لرؤى صاحب السمو حاكم الشارقة لتكون بمثابة خارطة الطريق وانطلاقة لنهج جديد نحو التميز والريادة، وذلك بتطوير أحد أهم القطاعات وأسرعها نموا في الإمارة، حيث انبزغتْ الخطة عبر دراسة متأنية ومشاورات وورش عمل شملت الكثير من بيوت الخبرة العالمية والشركاء الاستراتيجيين.

توجهات

وبيّن السويدي أن الهدف من عملية صياغة الخطة الاستراتيجية أن تكون ضمن المحاور والتوجهات والأولويات الاستراتيجية للحكومة المحلية وبما يتماشى مع نظام تقييم الأداء الذي طرحته دائرة الموارد البشرية، حيث تركز خطتنا الاستراتيجية على تعزيز الهوية المؤسسية وتعميق الولاء الوظيفي وتحسين علاقات المعنيين وتوثيق الشراكات العمرانية وتحسين الأداء المالي وزيادة الاعتماد على موارد الشركاء.

وأضاف: اعتمدنا عدداً من المحاور لتطبيق استراتيجيتها والتي تتركز في تشجيع الابتكار والتطور المؤسسي وتنويع الخدمات العمرانية، كما تقوم الدائرة من خلال الاستراتيجية الجديدة بتدعيم الإجراءات الداخلية وتطوير الكادر البشري، عن طريق وضع وترويج برامج تدريب متقدمة ومحفزّة وتعزيز وجود الدائرة في سوق العمل والتوظيف لتكون الوجهة المفضلة لأصحاب الخبرات. وأثنى المجلس على جهود الدائرة في وضعها الخطة الاستراتيجية 2016 - 2018.

وأصدر المجلس القرار رقم ( 7 ) لسنة 2016 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الشرعية الدائمة للأوقاف، ونصت المادة ( 1 ) على أن تشكل اللجنة الشرعية الدائمة للأوقاف في إمارة الشارقة برئاسة الدكتور محمد مصطفى الزحيلي، وعضوية الأستاذ الدكتور ماجد أبورخية، والدكتور عزيز بن فرحان العنزي، و عبدالله محمد الحمادي، و إبراهيم أبو إسماعيل عمور مقرراً للجنة، وتكون مدة عضوية اللجنة حسب المادة ( 2 ) ثلاث سنوات يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة بقرار من المجلس التنفيذي.