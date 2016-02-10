اصطدام 3 شاحنات يشل السير بين دبي والشارقة

وقع، صباح أمس، حادث تصادم بين 3 شاحنات على شارع الشيخ محمد بن زايد، بالاتجاه من الشارقة إلى دبي.

وتسبب الحادث في شل الحركة المرورية لمدة ثلاث ساعات، وامتد إلى نهاية الشوارع بإمارة الشارقة، نظراً لإغلاق الشارع وقت الذروة، والذي يشهد تكدساً في المركبات للقادمين من إمارتي الشارقة وعجمان من الموظفين وطلبة المدارس.

3 إصابات

وقال العقيد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إنه تم تسجيل 3 إصابات بين المتوسطة والبسيطة في الحادث.

وأفاد المزروعي بأنه في الساعة الخامسة والربع من صباح يوم أمس، انحرفت شاحنة محملة بمواد إسمنتية تستخدم في عمليات البناء عن مسارها الصحيح، واصطدمت بشاحنتين، الأمر الذي أدى إلى تدهور إحداها وسقوط حمولتها على الشارع ونتج عنه إغلاق عدد من مسارات الشارع، ما أسفر عن إصابة سائق الشاحنة المتسببة في الحادث بإصابات متوسطة، بينما أصيب سائقا الشاحنتين الثانية والثالثة بإصابات بسيطة.

وأضاف أنه فور تلقي البلاغ انتقلت الدوريات المرورية وقاموا بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات بإغلاق أغلب مسارات الشارع، حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق من الحمولة التي سقطت على الشارع كما قامت الدوريات المرورية بتنظيم حركة السير وتسهيل مهمة وصول سيارات الإسعاف والإنقاذ إلى موقع الحادث.

ولفت المزروعي إلى أن الدوريات الأمنية حاولت تسيير الحركة المرورية قدر الإمكان بالتعاون مع شرطة الشارقة، إلا أن وجود مئات المركبات خصوصاً في هذه المنطقة المزدحمة باستمرار وإغلاق الشاحنات المتدهورة للشارع حال دون تسيير الحركة، كما شوهد أفراد من الجمهور يترجلون من السيارات سيراً على الأقدام بعد توقف الحركة المرورية.

وتابع: «حاولت رافعات الشرطة إزاحة الشاحنات من الطريق، إلا أن المواد التي كانت تحملها إحداها وهي عبارة عن مواد إسمنتية فاقمت من المشكلة».

سرعة

وفي حادث آخر، تسببت السرعة الزائدة في وفاة شخص آسيوي الجنسية وإصابة اثنين آخرين بإصابات بليغة مساء الخميس الماضي، في منطقة المرموم في دبي.

وقال العقيد سيف مهير المزروعي إنه ورد بلاغ إلى غرفة العمليات في الساعة 11:55 مساء يوم الخميس الماضي، بوقوع حادث تدهور بليغ في إحدى المناطق الرملية، وعلى الفور انتقلت الدوريات المرورية والإسعاف إلى موقع الحادث وتبين وفاة أحد الأشخاص من الجنسية الآسيوية وإصابة اثنين آخرين بإصابات بليغة بسبب السرعة الزائدة، وفقاً لأطراف الحادث وتحليل مسرحه، وتم نقل المصابين والمتوفى إلى مستشفى راشد لاستكمال العلاج والتحقيقات.

إشراف

أكد العقيد سيف مهيّر المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، أهمية تعزيز التواصل مع المجتمع، وتقديم أفضل الخدمات للجمهور عملاً بمبدأ المساواة بين الناس، وخدمتهم من غير تكلف. جاء ذلك خلال إشرافه المباشر على تخليص معاملات المراجعين، ومتابعة خدمة العملاء والتواصل مع المتعاملين والموظفين بقسم المخالفات بمرور البرشاء.

الازدحام يؤخر طلبة وموظفين عن دوامهم

أدى الازدحام المروري الذي شهدته شوارع الشارقة نتيجة حادث اصطدام ثلاث شاحنات على شارع محمد بن زايد بالاتجاه من الشارقة إلى دبي، إلى تأخر طلبة وموظفين عن دوامهم نحو ساعتين.وأوضحت إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، أنها عملت منذ الصباح الباكر وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المرورية بشرطة دبي، على فتح الطرق أمام المركبات العابرة من وإلى الشارقة وتحويل المسارات التي تمكن الجميع من الوصول إلى وجهاتهم وتكثيف الدوريات المرورية ودوريات رقباء السير على جميع الشوارع والميادين والتعامل وفق الضرورات التي تمليها الحالة المرورية الطارئة الناشئة عن الحادث.

وأكدت أن ما شهدناه من ازدحام حركة السير وشلل للحركة في بعض الشوارع ما هو إلا نتيجة حادث وقع في وقت الذروة من صباح أمس، وانعكست تداعياته على شوارع الشارقة. وقال عدد من أولياء الأمور لـ«البيان»، إنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى مدارس أبنائهم خصوصاً تلك التي تقع في محيط مجمع المدارس الخاصة بمنطقة مويلح وكذلك الحكومية. وذكرت ولية أمر طالبين أنها توجهت وطفليها إلى مدرستهما في رحلة استغرقت أكثر من نصف ساعة بالرغم من أنها تسكن على مقربة من المدرسة.

وعبر جمال محمد، والد طالب إنه آثر العودة من منتصف الطريق بعد أن أقضى ساعة من الوقت في شارع محمد بن زايد دون أن تتحرك مركبته.