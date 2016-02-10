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محمد بن راشد يعزي في وفاة أحمد الحبتور وحميد السويدي

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قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واجب العزاء في وفاة المغفور له أحمد خليفة الحبتور، كما قدّم سموه واجب العزاء في وفاة المرحوم حميد، نجل الدكتور خليفة السويدي.

فقد زار سموه، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وخليفة سعيد سليمان، المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة في دبي، مجلس عزاء المرحوم أحمد خليفة الحبتور في منطقة الخوانيج في دبي، حيث قدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى أشقاء وذوي الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، إنا لله وإنا إليه راجعون.

إلى ذلك، زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وخليفة سعيد سليمان، المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة في دبي، مجلس عزاء المغفور له بإذن الله المرحوم حميد، نجل الدكتور خليفة السويدي في منطقة ند الشبا في دبي، مساء أمس، حيث أعرب سموه لوالد وذوي الفقيد الشاب عن صادق عزائه ومواساته، راجياً الله تعالى القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، إنا لله وإنا إليه راجعون.

 

 

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