لجنة ثلاثية للتعاقد مع مدرب أجنبي جديد للزمالك

قام مجلس إدارة الزمالك بتشكيل لجنة ثلاثية من أجل التعاقد مع مدرب أجنبي جديد للفريق بعد إقالة أحمد حسام "ميدو" يوم الثلاثاء.

وانتصر الأهلي بهدفين للاشيء على غريمه الزمالك بقمة الجولة 17 من الدوري المصري وغرد في صدارة المسابقة بفارق سبع نقاط، مما أدى لإقالة ميدو.

وعلم FilGoal.com أن مجلس إدارة الزمالك قرر تشكيل لجنة من خالد رفعت مدير إدارة التعاقدات ومساعده شريف إسلام، بالإضافة إلى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة.

ومن المقرر أن يتحمل مرتضى منصور وبعض رجال الأعمال جزء من راتب المدرب الأجنبي الجديد.