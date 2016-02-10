أخبار عاجلة

عبد الحفيظ يتحدث عن تأشيرة دخول مروان ألمانيا وقوة مباراة الاتحاد -
يد الأهلي تستعد للسوبر الإفريقي على فترتين -
الشرقية يصطدم بدجلة.. والمقاصة يسعى لتضييق الخناق على الأهلي -
إيقاف صلاح سليمان وعمرو مرعي مباراتين -
سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تستبعد الحل في سوريا مع بقاء الأسد في السلطة -
هذا ما نشرته كنيسة مارجرجس على صفحتها قبل أحداث التفجير -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير كنيسة مارمرقص بالإسكندرية -
بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
الأخبار - الصحفى أ/سعد حسين يكشف أن النائب العام أمر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الحادث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

لجنة ثلاثية للتعاقد مع مدرب أجنبي جديد للزمالك

Google+ Print
لجنة ثلاثية للتعاقد مع مدرب أجنبي جديد للزمالك لجنة ثلاثية للتعاقد مع مدرب أجنبي جديد للزمالك

قام مجلس إدارة الزمالك بتشكيل لجنة ثلاثية من أجل التعاقد مع مدرب أجنبي جديد للفريق بعد إقالة أحمد حسام "ميدو" يوم الثلاثاء.

وانتصر الأهلي بهدفين للاشيء على غريمه الزمالك بقمة الجولة 17 من الدوري المصري وغرد في صدارة المسابقة بفارق سبع نقاط، مما أدى لإقالة ميدو.

وعلم FilGoal.com أن مجلس إدارة الزمالك قرر تشكيل لجنة من خالد رفعت مدير إدارة التعاقدات ومساعده شريف إسلام، بالإضافة إلى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة.

ومن المقرر أن يتحمل مرتضى منصور وبعض رجال الأعمال جزء من راتب المدرب الأجنبي الجديد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع