الظروف العربية «الاستثنائية» أهم التحديات أمام جهود حماية حقوق الإنسان

أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية د. هادي اليامي أن انتخابه رئيساً للجنة للمرة الثانية على التوالي يجسد تقدير الدول العربية للمملكة وما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – من دور كبير في خدمة قضايا الأمة العربية، وما توليه من اهتمام كبير بقضايا حقوق الإنسان.

وقال د.اليامي في حوار ل"الرياض": ان الظروف الاستثنائية والأوضاع الدقيقة التي تتعرض لها بعض الدول العربية في الوقت الراهن، تمثل تحدياً كبيراً لكافة الجهود الهادفة لحماية حقوق الإنسان في هذه الدول وتضاعف من الصعوبة في تحديد أولويات هذه الحقوق نتيجة المفاضلة بين الاعتبارات الأمنية واعتبارات حقوق الإنسان، مؤكداً حرص اللجنة على التواصل مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان في كافة البلدان العربية من أجل تحسين الأطر القانونية لحماية حقوق الإنسان وتجاوز المشكلات التي قد تحول دون تطبيق الأنظمة والقوانين الخاصة باحترام هذه الحقوق.. وفيما يلي نص الحوار:

تقدير عربي للمملكة

*بداية ماهي دلالات إعادة انتخابكم رئيساً للجنة حقوق الإنسان "الميثاق" في جامعة الدول العربية؟

- انتخابي رئيساً للجنة "الميثاق" والمعنية بحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية يعكس تقدير الدول الأعضاء بالجامعة لمكانة المملكة وما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهود ضخمة لتحقيق التوافق العربي، ونصرة قضايا الأمة العربية ومد يد العون والمساندة لكافة الدول العربية في أوقات الشدائد والأزمات، كما يجسد أيضاً تقدير الدول الأعضاء لما توليه القيادة الرشيدة للمملكة من اهتمام كبير بقضايا حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية وهنا لا يسعني الا أن أعبر عن خالص الامتنان والتقدير لجميع أعضاء لجنة حقوق الإنسان على هذه الثقة التي اعتز بها كثيراً.

المملكة أرست دعائم حماية الحقوق على المستويين المحلي والدولي.. واللجنة غير معنية بشكاوى الأفراد

خصوصية المجتمع

*من خلال موقعكم السابق كمسؤول في هيئة حقوق الإنسان السعودية، هل ثمة تباين بين المعايير الخاصة بحقوق الإنسان محلياً وعربياً؟

-معايير حقوق الانسان ثابتة ومتقاربة على كل المستويات، والمعايير المحلية مكملة للعربية وبالتالي للمعايير الدولية، فقد أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين اهتماماً كبيراً بقضايا حقوق الإنسان وإرساء دعائم حماية هذه الحقوق على المستويين المحلي والدولي مع مراعاة خصوصية المجتمع واحترام تعاليم الدين، وحظيت جهود وإسهامات المملكة في حماية حقوق الإنسان بتقدير كبير من الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية وتوج ذلك بفوز المملكة بعضوية مجلس لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة لثلاث دورات، وعلى المستوى الإقليمي انضمت المملكة إلى "إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام" الصادر عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية عام 1990م كما انضمت وصادقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي اعتمده مؤتمر القمة العربية الذي عقد في تونس عام 2004م.

اولويات وتحديات

*توليتم رئاسة لجنة حقوق الإنسان العربية في ظل تحديات كبيرة وكثيرة لم يسبق لها مثيل في عالمنا العربي.. فما هي أولوياتكم للتعامل مع آثار هذه التحديات وانعكاساتها على حقوق الإنسان؟

-لجنة حقوق الإنسان العربية تتحمل مهمات جساما لضمان تعزيز احترام وإعمال ثقافة حقوق الإنسان في العالم العربي في ضوء التحديات غير المسبوقة التي تمر بها المنطقة حالياً، ولمعرفة هذه التحديات يجب معرفة طبيعة ومهام اللجنة ودورها، فاللجنة أنشئت بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذى صدر عن القمة العربية التي انعقدت في تونس في العام 2004، والميثاق هو الوثيقة العربية الشاملة لحقوق الإنسان داخل إطار جامعة الدول العربية، وقد صادق على هذا الميثاق أربع عشرة دول عربية وبموجب هذا فإن الدول الأطراف تتعهد بتقديم تقارير بشأن التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق، وبيان التقدم المحرز للتمتع بها، وتدرس اللجنة هذه التقارير بحضور وفود ممثلة لهذه الدول وتبدي اللجنة ملاحظاتها وتقدم التوصيات الواجب اتخاذها طبقا لأهداف الميثاق، وتحيل اللجنة تقريراً سنوياً يتضمن ملاحظاتها وتوصياتها لمجلس الجامعة عن طريق الأمين العام، وتعتبر تقارير اللجنة وملاحظاتها الختامية وتوصياتها وثائق علنية تعمل اللجنة على نشرها على نطاق واسع، ومن ثم فإن اللجنة تلعب دورا في تقييم ومراقبة مدى التزام الدول بأحكام الميثاق وما تضمنه من حقوق وحريات، والحقيقة أن إعمال حقوق الإنسان يحتاج إلى بذل جهود عديدة، مع الأخذ في الاعتبار أن حقوق الإنسان مترابطة ولا تقبل التجزئة أو المفاضلة وأن بعضها يعزز بعضا، وفي ظل الظروف الاستثنائية والأوضاع الدقيقة التي تتعرض لها العديد من البلدان العربية تجعل من تحديد أولويات الحقوق مسألة غاية في الصعوبة، نتيجة حتمية المفاضلة بين الاعتبارات الأمنية واعتبارات حقوق الإنسان، وقد تكفل الميثاق العربي لحقوق الإنسان بالإجابة على هذه التحديات في مادته الرابعة التي تنظم حالات الطوارئ والظروف الاستثنائية حيث أقر الميثاق حزمة من حقوق الإنسان واعتبرها حقوقًا أساسية لحياة الإنسان وغير منقوصة وغير قابلة للتقييد، ووضع الميثاق سياجاً منيعاً يمنع الانتقاص منها أو محاولة إهدارها.

الميثاق العربي نظّم حالات الطوارئ.. ومن الصعوبة المفاضلة بين «الاعتبارات الأمنية»و«حقوق الإنسان»!

وفي ذات الوقت فإن أحكام الميثاق رخصت للدول في الحالات التي تستوجب إعلان حالة الطوارئ الاستثنائية أن تتخذ تدابير في أضيق الحدود التي تتطلبها الأوضاع بحيث لا تتقيد فيها الدول بالالتزامات المترتبة في الميثاق شريطة ألا تتنافى هذه التدابير مع الالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي، وألا تنطوي على تمييز، كما أنه لا يجوز في حالات الطوارئ الاستثنائية التحلل من الالتزامات الأساسية لحقوق الإنسان والتي تشمل على سبيل المثال الحق في الحياة وحظر التعذيب وحظر الرق والاتجار بالأفراد، والحق في المحاكمة العادلة، وشرعية الجرائم والعقوبات، وحرية الفكر والدين والمعتقد، ولذلك فان مراقبة إعمال تلك الحقوق يشكل أكبر شواغل اللجنة.

اللاجئون والتطرف أبرز التحديات

* وما أبرز التحديات والقضايا التي تواجهونها حالياً؟

-لا شك أن مشكلة اللاجئين ومشكلة النزوح الداخلي في البلدان التي تشهد صراعات مسلحة مثل العراق وسورية واليمن وليبيا فإن في مقدمة التحديات، إضافة إلى نبذ التشدد والتطرف الفكري والذي يعد من أخطر التحديات الكبرى التي نواجهها حالياً وتحتاج إلى تكاتف ومساندة جميع الدول في العالم لمواجهتها.

تعاون مع الحكومات والشعوب

*هل تتحرك اللجنة في إطار الحكومات أم الشعوب؟

-اللجنة تتعاون خلال عملها مع الحكومات بشكل رئيسي، وكذلك مع الشعوب عبر التعاون مع المنظمات غير الحكومية وحقوق الإنسان لا يمكن لها أن تنمو أو تزدهر إلا بتضافر جهود منظمات المجتمع المدني والأجهزة الحكومية معاً من أجل تهيئة مناخ ملائم لتعزيز واحترام هذه الحقوق والحيلولة دون حدوث أي انتهاك لها.

مشكلات وتحديات كبرى

*ما تقييمكم لوضع حقوق الانسان في العالم العربي؟

-أعمال حقوق الإنسان في العالم العربي تواجه تحديات كبرى ومتزايدة في السنوات الأخيرة إلا أن العديد من البلدان العربية اتجهت خلال السنوات الأخيرة إلى تحسين الأطر الدستورية والقانونية لحماية حقوق الإنسان، لكن تبقى المشكلات والتحديات الكبرى خلال الإنفاذ الفعلي لتلك الحقوق على أرض الواقع، والحقيقة أن الصراعات المسلحة التي تشهدها العديد من البلدان العربية قد فاقت من أزمة اللاجئين على سبيل المثال وما ترتب عليها من مشكلات إنسانية عديدة، وكذلك ما تسببت فيه تلك الصراعات من تقييد لقدرة الدول على إعمال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وبخاصة الحق في الغذاء والحق في الصحة وازدياد نسبة الفقر، ويجب الأخذ في الاعتبار أن حقوق الإنسان هي عمل تراكمي، وفي رأيي الشخصي أن ترسيخ قيم حقوق الإنسان المتمثلة في الحرية المسؤولة والكرامة والمساواة والعدالة والتسامح قد حققت مكاسب مهمة في الوجدان الشعبي والعقل الجمعي لأبناء الأمة العربية، وهذه القيم الخمس جزء أصيل من تراثنا وإرثنا الحضاري والثقافي، لكن احترام حقوق الإنسان يحتاج للتوازن بين السلطات وتكريس سيادة القانون، ووجود مؤسسات تحمي حقوق الإنسان وفي مقدمتها القضاء العادل والمستقل.

شكاوى الأفراد

*وهل للجنة دور في نظر الشكاوى الخاصة بحقوق الإنسان؟

-اللجنة لا يدخل في اختصاصاتها المحددة بموجب الميثاق تلقي شكاوى الأفراد، وبالتالي فنحن لا نتعامل مع الشعوب بصورة مباشرة، ولكن وكما سبق وأن أشرت فإن اللجنة تتواصل بشكل دائم مع المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان، ويكون ذلك من خلال مساهمتهم في مناقشة التقارير المقدمة من الدول الأطراف، وذلك من خلال المعلومات المكتوبة المسموح لها بتقديمها للجنة أو المساهمات الشفوية التي تسمح بها اللجنة على هامش الدورات المخصصة لمناقشة تقارير الدول الأطراف، وتسعي اللجنة لبلورة دور كبير لتلك المنظمات والمؤسسات في عملية متابعة تنفيذ ملاحظات وتوصيات اللجنة خلال الفترة القادمة.

الحق في الحرية والأمان الشخصي

*يختصر البعض حقوق الانسان في العالم العربي في الحرية.. فما رأيكم في ذلك، وهل ثمة ترتيب لهذه الحقوق؟

-الحرية قيمة أساسية من قيم حقوق الإنسان ومن التراث العالمي ومكون رئيس في الثقافة العربية والإسلامية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان يكرس حرية الإنسان وعلى الأخص حقه في الحرية والأمان الشخصي وحقه في خصوصيته، وحريته في اعتناق الآراء وحرية الفكر، وحريته مع الآخرين في تكوين الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي، وأبرز انتهاكات حقوق الإنسان في العالم العربي تتمحور حول الحق في الحرية والأمان الشخصي، فانتهاك الحق في الحرية والأمان الشخصي بغير سند من القانون يفتح الباب واسعاً أمام انتهاك مصفوفة واسعة من الحقوق والحريات الأخرى كالحق في المحاكمة العادلة والحق في المعاملة بكرامة، وحق الإنصاف والحق في المساواة أمام القانون وغيرها من الحقوق، والحق في الحرية والأمان الشخصي، يعني عدم جواز توقيف الشخص أو تفتيشه أو اعتقاله بغير سند قانوني، وعدم جواز حرمان كل شخص وليس كل مواطن من حريته إلا للأسباب والأحوال التي ينص عليها القانون سلفا وطبقا للإجراء المقرر فيه.

الأميّة والفقر والمرض «ثالوث» هدم حقوق الإنسان العربي!

أكد د. اليامي في إجابته على سؤال عن العوامل التي تعرقل تقدم حقوق الإنسان في العالم العربي، أن الأمية والفقر والمرض هو المثلث الكفيل بهدم أي محاولات للشعوب أو الدول لإعمال حقوق الإنسان في أي مكان في العالم، ووفقاً للمؤشرات العالمية فإن العديد من الدول العربية ترتفع فيها معدلات تلك المشكلات بشكل كبير، وقال: نعمل في لجنة حقوق الإنسان العربية منذ فترة على إعداد مقارنة دقيقة بين نصوص الميثاق العربي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقد تبين لنا أن الميثاق قد جاوز العهدين في بعض الحقوق واعترف بحقوق لم ترد في الوثيقتين الدوليتين كالحق في التنمية والحق في الملكية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن هناك حقوقاً نظمها الميثاق بما يراعي خصوصية وثقافة المنطقة العربية، وهناك بعض النصوص في الميثاق تحتاج إلى تحديث، وهو الأمر الذي أدركته الدول العربية وبناء عليه صدرت توصية من مجلس الجامعة العربية بشأن دعوة البرلمان العربي لمناقشة مدى الحاجة لتحديث الميثاق.

محكمة عربية

لحقوق الإنسان

في إجابته حول إمكانية تبني اللجنة مرصدا لحقوق الإنسان في العالم العربي، قال د. اليامي: إن المنظومة العربية لحقوق الإنسان تعتبر حديثة نسبياً، وقد عملت على تطوير نفسها خلال الفترة الماضية، بداية من إنشاء اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان؛ وهي اللجنة الحكومية والتي يشارك فيها جميع الدول الأطراف في جامعة الدول العربية، ثم تلا ذلك إنشاء لجنة حقوق الإنسان العربية والتي ينتخب أعضاؤها من الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان ويعملون بشكل مستقل على مراقبة تنفيذ تلك الدول لالتزاماتها بموجب الميثاق، ومؤخراً تم الموافقة على إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان في العام 2014 والتي لم يدخل نظامها الأساسي حيز التنفيذ بعد؛ لعدم اكتمال المصادقات اللازمة لذلك.

مضيفا لقد خطت جامعة الدول العربية خطوة مهمة وضرورية على درب حماية حقوق الإنسان في الدول الأعضاء باعتماد مجلسها، وعلى مستوى وزراء الخارجية، نظام المحكمة العربية لحقوق الإنسان، واختيرت المنامة عاصمة مملكة البحرين مقرا لها، وهي تتألف حسب نظامها من سبعة قضاة، وسيدخل هذا النظام حيز النفاذ متى صادقت عليه 7 دول أعضاء في الجامعة، ومازالت الجامعة بانتظار دخوله حيز النفاذ بمصادقة سبع دول عربية للبدء في استقبال ترشيحات الدول الأعضاء لقضاة المحكمة ومن ثم إعداد النظام الداخلي للمحكمة، وهو بلا شك يمثل ضمانة إضافية لحقوق الإنسان في الوطن العربي.