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إيقاف 19 متهماً بالإرهاب من جنسيات عربية

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إيقاف 19 متهماً بالإرهاب من جنسيات عربية إيقاف 19 متهماً بالإرهاب من جنسيات عربية

    أوقفت الأجهزة الأمنية خلال الأسبوعين الماضيين 19 متهماً من جنسيات عربية، في عدة مناطق بالمملكة بتهم تتعلق بالإرهاب وتمويله.

جاء ذلك في تقرير إحصائي لوزارة الداخلية اطلعت عليه "الرياض" والذي كشف عن إيقاف إثنين من الجنسية السورية وأردني وإماراتي وثلاثة يمنيين و13 من الجنسية المصرية.

وأشارت "نافذة تواصل" التابعة لوزارة الداخلية أن الجنسية اليمنية تتصدر العدد الإجمالي للموقوفين العرب حيث يصل عددهم إلى 343 يمنياً، تليها الجنسية السورية 145 موقوفاً، ويتبعها حاملو الجنسية المصرية 48 متهماً.

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