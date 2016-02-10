وزير الثقافة والإعلام يعتمد لائحة الأندية الأدبية

اعتمد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، لائحة الأندية الأدبية في المملكة العربية السعودية، تضمنت اللائحة 14 مادة احتوت على تنظيمات وتشريعات عدة تتعلق بعمل وانتخابات الأندية الأدبية، مرفقة بالأنموذج الذي يلزم تعبئته للحصول على عضوية النادي.

وحددت اللائحة عمر العضو العامل بالنادي الأدبي ب(25) سنة بعد أن كان (22) سنة في اللائحة السابقة، فيما اشترطت أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي يتصل باللغات وآدابها، بالإضافة إلى أن يكون قد أصدر كتاباً أدبياً مطبوعاً أو أكثر، على أن يكون مفسوحاً نظاماً، فيما كان في اللائحة السابقة يشترط أن يتحصَّل على (76) نقطة فأكثر من نقاط استمارة عضويَّة في النادي الأدبيِّ، كما شهدت اللائحة تحديد عمر العضو المشارك بأن لا يقل عمره عن (18) سنة، فيما كانت العضوية مشروطة بالحصول على (31) نقطة فأكثر إلى (75) نقطة من نقاط استمارة عضويَّة في النادي الأدبيِّ باللائحة السابقة، وخفضت اللائحة الجديدة قيمة الاشتراك بعضوية الأندية الأدبية لتكون (200) ريال سنوياً للعضو العامل، و(100) ريال سنوياً للعضو المشترك.

وأضيف إلى مواد إنهاء العضوية وتعليقها فقرتين، إذ تقرر أن "تنهى العضوية بقرار من مجلس الإدارة عند صدور حكم نهائي بإحدى الجرائم المخلة بالشرف، أو عند مخالفة النظام والآداب العامة للدولة ويكون ذلك بعد مصادقة الوزير على القرار"، على أن "يشكل مجلس إدارة النادي لجنة من أعضائه للنظر في مخالفة العضو للوائح المعمول بها في النادي، ولها الحق بالتحقيق والتوجيه بما تراه باتخاذ أحد التوصيات التالية: التنبيه شفوياً، أو الإنذار خطياً، أو تعليق العضوية لمدة محددة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو التوصية بإنهاء العضوية عند تكرار المخالفة، وتعتمد التوصية بقرار من مجلس الإدارة".

كما شهدت المادة الثامنة عشرة المتعلقة بنظامية اجتماع الجمعية العمومية إضافة، تمثلت في أنّ "اجتماع الجمعية العمومية العادية نظامياً بحضور أكثر من نصف الأعضاء العاملين، وفي حال عدم اكتمال النصاب النظامي يحدد موعد آخر خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويكون الاجتماع نظامياً بحضور أكثر من ثلث الأعضاء العاملين وفي حال عدم اكتمال النصاب النظامي يحدد موعد آخر خلال شهر ويكون الاجتماع نظامياً بحضور عدد (20) عضواً، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يحدد موعد آخر خلال خمسة عشر يوماً ويكون الاجتماع نظامياً بحضور عدد (10) أعضاء بشرط أن يكون (6) منهم من أعضاء مجلس الإدارة على أن يقتصر النقاش على ما ورد في جدول الأعمال المعروض على الجمعية عند دعوتها الأولى وتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس الاجتماع"، وفي حال الاجتماعات الاستثنائية للجمعية العمومية، نصت المادة الحادية والعشرون على أنّ الاجتماع يكون نظامياً بحضور عدد لا يقل عن (11) عضواً بشرط أن يكون (6) منهم من أعضاء مجلس الإدارة، إن كان بناء على دعوة من الوزير، فيما يكون نظامياً بحضور أكثر من ثلث الأعضاء العاملين في الجمعية في الحالة الأولى وأكثر من ثلثي طالبي الاجتماع في الحالة الثانية، إن بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن ربع الأعضاء العاملين في الجمعية متضمناً تحديد الموضوعات المراد مناقشتها.

وجاءت المادة (22) بأنّه "إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية الاستثنائي، فلا يؤثر في صحة القرارات المتخذة انسحاب أي عدد من الأعضاء بشرط أن لا يقل عدد الموجودين عن ثلاثة أرباع الأعضاء الذين بدأ بهم الاجتماع، وتنظر الجمعية العمومية في الاجتماع الاستثنائي الموضوعات التي عقد الاجتماع من أجلها فقط وتصدر قرارات الجمعية العمومية في الاجتماع الاستثنائي بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين لهذا الاجتماع".

نص اللائحة: موقع «الرياض» الألكتروني