الجبير: المملكة مستعدة لإرسال قوات خاصة لمحاربة داعش في سورية

أكد وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، إمكانية إرسال قوات خاصة سعودية إلى سوريا في إطار التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال معاليه في تصريح للصحفيين عقب لقائه الثاني مع نظيره الأمريكي، جون كيري: إن ثمة مناقشات تتعلق بإرسال فرقة من القوات البرية أو فرقة قوات خاصة للعمل في سوريا إلى جانب التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد الجماعات الإرهابية، والمملكة أبدت استعدادها لتوفير قوات خاصة لمثل هذه العمليات إذا تمت.

وأوضح معاليه، أن الولايات المتحدة رحبت باستعداد المملكة العربية السعودية نشر قوات خاصة لدعم عملية برية محتملة للتحالف الدولي في سوريا. وقال: إن الولايات المتحدة كانت مؤيدة وإيجابية جداً بشأن استعداد المملكة لإرسال قوات برية خاصة للعملية في سوريا في حال قرر التحالف الدولي القيام بذلك.

وأشار إلى أن أعضاء التحالف الدولي يتوقعون قيادة الولايات المتحدة لهذه العملية، على أن تقوم المملكة بدور رئيسي فيها، مشدداً على أن المملكة ستكون جزءاً من التحالف، وأن هذا التأييد جاء من البيت الأبيض، ومن وزارة الخارجية، وكان من الطبيعي أن يؤيد الوزير كيري مثل هذا القرار.

وقال معاليه: إن فكرة القيام بعملية برية جاءت من واشنطن وأن أعضاء التحالف الذي يضم 65 بلداً لمحاربة تنظيم "داعش" يتوقعون أن تتولى الولايات المتحدة قيادتها.