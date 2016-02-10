ولي ولي العهد يطمئن على مصابي الحد الجنوبي: نعتز بشجاعتكم وتضحياتكم

زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أمس، المستشفى الميداني المتقدم للقوات المسلحة بقطاع جازان. واطمأن سمو ولي ولي العهد على حالة المصابين في العمليات، ناقلا لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله وتمنياتهما للمصابين بالشفاء العاجل .

الأمير محمد بن سلمان قلّد المصابين نوط الشرف ونوط المعركة.. وأشاد بشجاعة الجندي السعودي

وأكد الأمير محمد بن سلمان في حديثه مع المصابين اعتزازه بشجاعتهم وتقديره لتضحياتهم، وأن تعرض عدد منهم لإصابات متتالية وسعيهم بعد شفائهم للعودة إلى وحداتهم لمواصلة دفاعهم عن دينهم ووطنهم يبرهن عن شجاعة وإقدام الجندي والمواطن السعودي.

وقلد سمو ولي ولي العهد المصابين نوط الشرف ونوط المعركة، واللذين يمنحان لجميع المصابين في العمليات العسكرية. وقد عقد سمو ولي ولي العهد اجتماعا مع الطاقم الطبي بالمستشفى تم خلاله بحث الجاهزية الطبية للمستشفى من الكوادر البشرية والمعدات الطبية وبرامج علاج المصابين، وفي ختام الاجتماع التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.

سموه تفقد قوة الواجب وناقش الموقف العسكري الحالي في المنطقة الجنوبية

عقب ذلك تفقد سمو ولي ولي العهد قوة الواجب في المنطقة الجنوبية، حيث ترأس سموه اجتماعا نوقش فيه الموقف العسكري الحالي في المنطقة والعمليات العسكرية الأخيرة التي نفذتها الوحدات وفق الخطط المعدة لذلك.

كما زار الأمير محمد بن سلمان قوات التدخل السريع لقوة جازان واطلع على ما تمتلكه من الآليات المتطورة والتدريب المتقدم. وعبر الأمير محمد بن سلمان عن فخره بدقة العمليات المنفذة والسرعة في الاستجابة للمواقف الطارئة والجاهزية القتالية العالية للقوات المسلحة في قطاع جازان، مؤكدا أن ما يقوم به أبناء القوات المسلحة محل اعتزاز القيادة والشعب السعودي.