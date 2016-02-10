خادم الحرمين يرعى حفل العرضة السعودية

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - مساء أمس في الرياض حفل العرضة السعودية، ضمن نشاطات المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثلاثين.

وشارك الملك سلمان - رعاه الله - في العرضة السعودية. كما شارك فيها أصحاب السمو الملكي الأمراء. واستقبل الملك سلمان في مكتبه بقصر اليمامة أمس، دولة رئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير. وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية.

إلى ذلك يرعى خادم الحرمين، (المعرض والمنتدى الدولي الخامس للتعليم 2016م)، الذي تنظمه وزارة التعليم خلال الفترة من 5-7 رجب 1437ه الموافق 12-14 أبريل 2016م، والذي سيناقش "أحدث تجارب الاستثمار الدولية في التعليم".