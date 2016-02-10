أمير مكة: توحدت الجهود فكان الإنجاز في ثول

استنهض صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة همم الوزراء السبعة الحاضرين في حفل تدشين مشروعات ثول بأن يطبقوا الأنموذج الحضاري من المشروعات في كافة المحافظات الأخرى دون اعتمادات جديدة، مشددا على ان الجهود توحدت فكان الإنجاز حاضرا.

وكان الأمير خالد الفيصل قد وصل صباح أمس إلى جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية واجتمع مع رئيسها وقياداتها وعلمائها ثم تفقد مرافقها قبل أن يصل إلى ثول ليفتتح سبع مدارس للبنين والبنات ومجمعاً طبياً يحتوي على عيادات تخصصية وخمسة مساجد يتقدمها جامع عمر بن الخطاب الذي يتسع ل 1500 مصل فضلاً عن مشروعات تصريف السيول وافتتاح منتزه ثول الحضاري الذي يحوي ملاعب أطفال وسوقاً تراثياً ومطاعم وقاعات احتفال ومساحات خضراء للتنزه.

واستهل الفيصل كلمته قائلا: "من الوفاء، يجب أن نتذكر الرجل الذي فكر وقرر ونفذ مشروع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وهو خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- ذلك الرجل الذي لا يعرف المستحيل في خدمة المواطن والارتقاء بالمستوى، ذلك الرجل الذي تشرفت بخدمته سنوات عديدة وتعلمت منه الكثير وأتذكر ذلك اليوم العظيم الذي افتتح فيه هذه الجامعة.. وأتذكر أنني كتبت مقالاً عنوانه العالم الأول في أرضنا فماذا نحن فاعلون، وأتذكر أنني ذكرت كيف يمكن أن تتخطى جامعتنا أسوارها لتفيد المجتمع.. وشرحتُ له -رحمه الله- حالة ثول واقترحت تطويرها وتنميتها، فقال للوزير علي النعيمي ادرسوا تطوير ثول ونفذوا، وهاهي الثمرة التي نقطفها اليوم.. شكرًا للملك عبدالله وشكرا للملك سلمان، ومزيدا من التوفيق لرجاله في حكومته الرشيدة، هذا المشروع الذي كان حلما بالنسبة لي، ليس لأنه مستحيل، ولكن لأنه مشروع نفذ على دراسة تحت إدارة واحدة وباتقان وبسرعة مذهل، توحدت الجهود فجاء الإنجاز الكامل، وتوحدت الإدارة فكان العمل سهلا وميسرا ومتقنا هذا المشروع كنت أحلم أن يكون نموذجاً، وقد أصبح المشروع أنموذجا فعلا، هل لنا ان نطبق هذا النموذج في محافظات خرى ؟ انني استحث همم اخواني الوزراء بأن يفكروا بتطبيق هذه الفكرة لأنها نجحت، فهل لنا أن نطبقها في باقي محافظات مكة المكرمة، لواستطعنا ان ننفذ هذا النموذج في كل محافظة، في راغب والليث القفنذة وفي أضم، طربة رنية الخرمة، بحرة الجموم، نستطيع ان نبني هذا الانموذج بأقل التكاليف الممكنة كل ما علينا ان نجعل في كل مخطط مستشفى ومجمع صحي وملاعب ومركز اجتماعي وغيرها من المنشآت، واختتم قولي بأنه ليس هناك محال إذا أخلصت النوايا والأعمال".

النعيمي: إستراتيجية المشروعات التطويرية.. تكوين بيئة عمل وحياة كريمة وتوفر فرص التنمية المستدامة

وكان الأمير خالد الفيصل قد تجول في معرض الأسر المنتجة واستمع إلى شرح مفصل من الوزراء عن كل مشروع.

ونظمت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية حفلاً كبيراً بهذه المناسبة في قاعة المناسبات الكبرى في المركز الحضاري بثول، وألقى م. علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية رئيس مجلس أمناء جامعة الملك عبدالله كلمة الجامعة أوضح فيها أن استراتيجية هذه المشروعات التطويرية، بنيت على جملة أهداف، تأخذ في الاعتبار تجاور الجامعة والمجتمع المحلي الذي يحيط بها، بحيث يمكن تطوير وتكوين بيئة عمل وحياة كريمة، تقوم على تبادل المنافع، وتوفر فرص التنمية المستدامة للمنطقة، التي تنعكس فوائدها على الطرفين: الجامعة والمجتمع، كما أن جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تبنت منذ إنشائها عدداً من برامج المسؤولية الاجتماعية في ثول والتي تهدف إلى تطوير الإنسان وتنميته كهدف أساسي بل ومن أحد أهم أهداف الجامعة".

وأكد النعيمي أن خطة تطوير طويلة المدى لثول، وتلبية احتياجات بنيتها التحتية، وإيجاد فرص استثمار لأهلها، وفرص عمل لأبنائها، والحفاظ على تراثها وبيئتها وحياتها الفطرية، هي مجمل الأهداف التي شكلها فريق العمل عند وضعه اللبنة الأولى من لبنات برنامج تطوير ثول".

الفالح: قصة ثول هي بحق تجسيد مصغَّر لقصة تنمية المملكة

من جهته استحضر م. خالد الفالح، وزير الصحة رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، في بداية كلمته، مقالاً قديماً للأمير خالد الفيصل وقال الفالح: "لقد نُحتت في ذاكرتنا كلمة سموكم الكريم عند افتتاح جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية عام 1431ه، حينما قلتم (العالم الأول على أرضنا... فماذا نحن فاعلون؟)، ومنذُ ذلك الحين لم يغادرْ تفكيرَنا حجمُ التحدي لبناءِ الحاضرِ والاستعدادِ للمستقبل".

واعتبر الفالح أن قصة ثول، هي بحق "تجسيدٌ مصغَّرٌ لقصة تنمية المملكة، التنميةِ الشاملةِ المتكاملة، التي تشملُ كلَّ أنحاء المملكة، إذ نجدُ معالمَها في مدنها الكبرى، بتحدياتِ حجمِها وكثافةِ سكانها، والقرى والهِجَرِ بتحديات توزُّعِها وترامي أطرافها. والمملكة، بحمدِ الله، تعيشُ هذه التنمية مدنًا اقتصاديةً وصناعيةً في قلبِها وفي شرقِها وغربِها وشمالِها وجنوبِها، لا نُغْفِلُ جزءًا منها لحساب جزءٍ آخر، ولا نحصر التنميةَ في مكانٍ دون آخر، فكلُّ شبرٍ من أرضِ الوطن، أينما كان، عزيزٌ وغالٍ علينا، نبنيه وننميه، وإذا تطلب الأمر نذود عنه بأرواحنا"، وأكد الفالح أن المملكةُ يقودُها اليومَ من صَنَعَ نهضةَ عاصمتِها من قبل، ومن تمتد يدهُ الكريمةُ بالتطور والرقي إلى كل أنحائِها الآن، ويأخُذُ بها المجلسُ الأعلى للاقتصاد والتنمية، تحت رؤيةِ خادمِ الحرمينِ الشريفين، إلى تحقيق كل عناصر التنميةِ التي تحقق لها الازدهار، بإذن الله، ولا يقود إلى هذا الازدهار مثلُ المعرفةِ والتعليم، وما نراهُ في ثول يطمئنُنَا أنَّ عناصر العالم الأول قد وصلت إلى هنا".. ثم عرضت جامعة الملك عبدالله فيديو مدته 12 دقيقة عنونته ب"تطوير الإنسان وتنمية المكان" اختزلت فيه كل هذه المشروعات التي افتتحت أمس.