الحكومة الموريتانية تجرى تعديلاً وزارياً جزئياً

>أعلنت الرئاسة الموريتانية، مساء أمس الثلاثاء تعديلاً وزارياً جزئياً فى الحكومة ، وذلك بناء على استشارة من رئيس الوزراء المهندس يحيى ولد حدمين.

وشملت التعديلات عدة وزارات، فى مقدمتها وزارة الخارجية التى تولاها الأكاديمى إسلكو ولد أحمد إيزيد بيه خلفاً للسيد حمادى ولد اميمو.

كما تم دمج وزارتى المالية والشؤون الاقتصادية لتكون من نصيب وزير المالية السابق المختار ولد اجاى، فيما خرج سيدى أحمد ولد الرايس من الحكومة، وتم تعيين وزير منتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية مكلف بالموازنة هو محمد ولد كمبو.

وتضمن التعديل الوزارى إقالة وزير الصحة أحمدو ولد جلفون وتعيين البروفسور كان بوبكر خلفاً له.

وشمل التعديل أيضاً تعيين إسلم ولد سيد المختار وزيراً للتهذيب الوطنى، خلفاً للوزير السابق با عثمان، كما تم تعيين سيدنا عالى ولد سيدى ولد الجيلانى وزيراً للإسكان والعمران والاستصلاح الترابى خلفاً لسيدى ولد الزين.

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