أخبار عاجلة

عبد الحفيظ يتحدث عن تأشيرة دخول مروان ألمانيا وقوة مباراة الاتحاد -
يد الأهلي تستعد للسوبر الإفريقي على فترتين -
الشرقية يصطدم بدجلة.. والمقاصة يسعى لتضييق الخناق على الأهلي -
إيقاف صلاح سليمان وعمرو مرعي مباراتين -
سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تستبعد الحل في سوريا مع بقاء الأسد في السلطة -
هذا ما نشرته كنيسة مارجرجس على صفحتها قبل أحداث التفجير -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير كنيسة مارمرقص بالإسكندرية -
بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين -
الأخبار - الصحفى أ/سعد حسين يكشف أن النائب العام أمر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في الحادث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الحكومة الموريتانية تجرى تعديلاً وزارياً جزئياً

Google+ Print
الحكومة الموريتانية تجرى تعديلاً وزارياً جزئياً الحكومة الموريتانية تجرى تعديلاً وزارياً جزئياً

>أعلنت الرئاسة الموريتانية، مساء أمس الثلاثاء تعديلاً وزارياً جزئياً فى ، وذلك بناء على استشارة من رئيس الوزراء المهندس يحيى ولد حدمين.

وشملت التعديلات عدة وزارات، فى مقدمتها وزارة الخارجية التى تولاها الأكاديمى إسلكو ولد أحمد إيزيد بيه خلفاً للسيد حمادى ولد اميمو.

كما تم دمج وزارتى المالية والشؤون الاقتصادية لتكون من نصيب وزير المالية السابق المختار ولد اجاى، فيما خرج سيدى أحمد ولد الرايس من الحكومة، وتم تعيين وزير منتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية مكلف بالموازنة هو محمد ولد كمبو.

وتضمن التعديل الوزارى إقالة وزير الصحة أحمدو ولد جلفون وتعيين البروفسور كان بوبكر خلفاً له.

وشمل التعديل أيضاً تعيين إسلم ولد سيد المختار وزيراً للتهذيب الوطنى، خلفاً للوزير السابق با عثمان، كما تم تعيين سيدنا عالى ولد سيدى ولد الجيلانى وزيراً للإسكان والعمران والاستصلاح الترابى خلفاً لسيدى ولد الزين.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان