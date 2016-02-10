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زيت الزيتون مفيد لقلبك.. ومبيض الأسنان بلا أهمية

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زيت الزيتون مفيد لقلبك.. ومبيض الأسنان بلا أهمية زيت الزيتون مفيد لقلبك.. ومبيض الأسنان بلا أهمية
قد يخطر ببالك بعض الأسئلة الصحية لبعض الأشياء، لكن لم تجد لها إجابة صحيحة، لذا قدم الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، بعض الإجابات حول الأسئلة الشائعة المرتبطة بالصحة منها.
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1- هل زيت الزيتون يمنع الإصابة بأمراض القلب؟


>بحسب التقرير، الإجابة نعم، فقد وجد العلماء أن تناول زيت الزيتون يخفض خطر الإصابة بأمراض الشريان التاجى، وأن اتباع نظام غذائى لحمية البحر المتوسط مع زيت الزيتون يخفض خطر الإصابة بسرطان الثدى.

2- هل معجون الأسنان المبيض له تأثير؟


>لا، معاجين الأسنان قد تكون قادرة على القيام بشيء بسيط على سطح الأسنان، لكنها تكون أكثر سمية من معاجين الأسنان العادية.

3- هل الخبز الأبيض أفضل من خبز القمح؟


>لا، على الرغم من أن الخبز الأبيض مصنوع من الحبوب المكررة التى يزال منها الكثير من الألياف والمواد المغذية، ويكون غير صحى، لكن خبز القمح يحتوى على حبوب كاملة.

4- هل المشى أو الجرى مفيد للصحة؟


>نعم، إذا كنت تريد صحة قلبك وفقدان الوزن، فقد تكون ممارسة الرياضة أفضل لصحة جسمك وركبتيك.

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